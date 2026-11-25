Слован - Бетис 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Слован Бр
0 : 2
Бетис
События матча Слован Братислава - Реал Бетис
7'
Факундо Берналь
29'
Рахим Ибрагим
43'
⚽
Кучо Эрнандес (0 - 1)
46'
⇄
Марк Рока / Факундо Берналь
57'
⚽
Кучо Эрнандес (0 - 2)
63'
⇄
Альваро Фидальго / Иско
63'
⇄
Трой Пэрротт / Кучо Эрнандес
70'
⇄
Аласана Ираджанг / Нино Марчелли
70'
⇄
Кристиан Мартинес / Рахим Ибрагим
75'
⇄
Айтор Руибаль / Антони
75'
⇄
Адам Григер / Андраж Шпорар
85'
⇄
Алексей Марош / Тигран Барсегян
87'
⇄
Родриго Рикельме / Абдессамад Эззалзули
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Бетис
Севилья, Испания
|71
|вр
|Доминик Такач
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|57
|зщ
|Сандру Круш
|3
|пз
|Петер Покорны
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
70'
|11
|пз
|Тигран Барсегян
85'
|88
|пз
|Даики Мацуока
|99
|нп
|Андраж Шпорар
76'
|10
|нп
|Нино Марцелли
70'
|14
|пз
|Аласана Йираджанг
70'
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
70'
|30
|нп
|Адам Григер
76'
|29
|нп
|Алексей Марош
85'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|6
|пз
|Факундо Берналь
46'
|7
|пз
|Антони
76'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|22
|пз
|Иско
63'
|10
|нп
|Абде Эззалзули
87'
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
63'
|21
|пз
|Марк Рока
46'
|15
|пз
|Альваро Фидальго
63'
|19
|нп
|Трой Пэрротт
63'
|24
|нп
|Айтор Руибаль
76'
|17
|нп
|Родриго Рикельме
87'
Запасные
|1
|вр
|Александар Попович
|2
|зщ
|Самуэль Козловский
|49
|зщ
|Самку Камара
|26
|зщ
|Роберт Томанек
|7
|пз
|Лео Хофштедтер
|13
|нп
|Роман Черепкаи
|31
|Daniel Gramblicka
|23
|Maximilian Marko
|13
|вр
|Диего Конде
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|4
|зщ
|Натан
|5
|зщ
|Марк Бартра
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|8
|пз
|Пабло Форнальс
Главные тренеры
|Яя Туре
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Кучо Эрнандес
Анхель Ортис
0:1
43'
Кучо Эрнандес
Иско
0:2
57'
Наказания
Факундо Берналь
7'
Рахим Ибрахим
29'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Слован - Бетис, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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