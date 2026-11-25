Слован - Бетис 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Слован Бр 0 : 2 Бетис События матча Слован Братислава - Реал Бетис 7' Факундо Берналь 29' Рахим Ибрагим 43' ⚽ Кучо Эрнандес (0 - 1) 46' ⇄ Марк Рока / Факундо Берналь 57' ⚽ Кучо Эрнандес (0 - 2) 63' ⇄ Альваро Фидальго / Иско 63' ⇄ Трой Пэрротт / Кучо Эрнандес 70' ⇄ Аласана Ираджанг / Нино Марчелли 70' ⇄ Кристиан Мартинес / Рахим Ибрагим 75' ⇄ Айтор Руибаль / Антони 75' ⇄ Адам Григер / Андраж Шпорар 85' ⇄ Алексей Марош / Тигран Барсегян 87' ⇄ Родриго Рикельме / Абдессамад Эззалзули Составы команд Слован Бр Братислава, Словакия Бетис Севилья, Испания 71 вр Доминик Такач 15 зщ Светозар Маркович 28 зщ Сесар Блэкман 12 зщ Кенан Байрич 57 зщ Сандру Круш 3 пз Петер Покорны 5 пз Рахим Ибрахим 70' 11 пз Тигран Барсегян 85' 88 пз Даики Мацуока 99 нп Андраж Шпорар 76' 10 нп Нино Марцелли 70' 14 пз Аласана Йираджанг 70' 70 пз Кристиан Мартинес 70' 30 нп Адам Григер 76' 29 нп Алексей Марош 85' 1 вр Альваро Вальес 12 зщ Анхель Ортис 3 зщ Диего Льоренте 16 зщ Валентин Гомес 11 зщ Фран Гарсия 6 пз Факундо Берналь 46' 7 пз Антони 76' 18 пз Нельсон Деосса 22 пз Иско 63' 10 нп Абде Эззалзули 87' 9 нп Кучо Эрнандес 63' 21 пз Марк Рока 46' 15 пз Альваро Фидальго 63' 19 нп Трой Пэрротт 63' 24 нп Айтор Руибаль 76' 17 нп Родриго Рикельме 87' Запасные 1 вр Александар Попович 2 зщ Самуэль Козловский 49 зщ Самку Камара 26 зщ Роберт Томанек 7 пз Лео Хофштедтер 13 нп Роман Черепкаи 31 Daniel Gramblicka 23 Maximilian Marko 13 вр Диего Конде 31 вр Ману Гонсалес 4 зщ Натан 5 зщ Марк Бартра 23 зщ Хуниор Фирпо 2 зщ Эктор Бельерин 8 пз Пабло Форнальс Главные тренеры Яя Туре Мануэль Пеллегрини Голы Кучо Эрнандес Анхель Ортис 0:1 43' Кучо Эрнандес Иско 0:2 57' Наказания Факундо Берналь 7' Рахим Ибрахим 29'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Слован - Бетис, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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