Акрон - ЦСКА 24 ноября обзор матча Дата публикации: 24-11-2026 Акрон 0 : 1 ЦСКА События матча Акрон Тольятти - ЦСКА Москва 46' ⇄ Артём Шуманский / Жилсон Тавареш 46' ⇄ Иван Обляков / Данила Козлов 46' ⇄ Матеус Алвес / Матвей Кисляк 56' Жуан Эсковал 57' ⇄ Лусиано Гонду / Тамерлан Мусаев 61' Артём Бандикян 63' ⇄ Стефан Лончар / Милутин Видосавлевич 67' ⇄ Имран Фиров / Энрике 68' ⚽ Иван Обляков (0 - 1) Пенальти 74' Жоао Виктор 77' ⇄ Слободан Тедич / Максим Болдырев 78' Йонуц Неделчару 86' ⇄ Константин Марадишвили / Хетаг Хосонов 86' ⇄ Денис Попенков / Роберто Фернандес 88' ⇄ Кирилл Глебов / Иван Олейников Составы команд Акрон Тольятти ЦСКА Москва 32 вр Игнат Тереховский 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 19 зщ Марат Бокоев 21 зщ Роберто Фернандес 86' 24 зщ Йонуц Неделчяру 26 зщ Родригу Эшковал 6 пз Карлен Оганесян 55 пз Милутин Видосавлевич 63' 80 пз Хетаг Хосонов 86' 7 нп Жилсон Беншимол 46' 91 нп Максим Болдырев 78' 99 нп Артём Шуманский 46' 15 пз Стефан Лончар 63' 9 нп Слободан Тедич 78' 89 зщ Денис Попенков 86' 22 пз Константин Марадишвили 86' 49 вр Владислав Тороп 2 зщ Матеус Рейс 4 зщ Жоао Виктор 79 зщ Кирилл Данилов 90 зщ Матвей Лукин 18 пз Данила Козлов 46' 19 пз Иван Олейников 88' 31 пз Матвей Кисляк 46' 52 пз Артём Бандикян 11 нп Тамерлан Мусаев 57' 37 нп Энрике Кармо 66' 10 пз Иван Обляков 46' 7 пз Матеус Алвес 46' 32 нп Лусиано Гонду 57' 62 нп Имран Фиров 66' 17 нп Кирилл Глебов 88' Запасные 88 вр Виталий Гудиев 2 зщ Йомар Роча 5 пз Алекса Джурасович 8 пз Кристиян Бистрович 17 пз Артём Сидоренко 11 нп Дуду 71 нп Дмитрий Пестряков 39 вр Максим Бориско 99 вр Николай Баровский 21 зщ Мохамед Аззи 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 3 пз Данил Круговой 84 пз Александр Вакулич 97 нп Максим Воронов Главные тренеры Срджан Благоевич Дмитрий Игоревич Игдисамов Голы Иван Обляков 0:1 67' Наказания Родригу Эшковал 56' Артём Бандикян 61' Жоао Виктор 74' Йонуц Неделчяру 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - ЦСКА, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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