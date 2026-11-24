Акрон - ЦСКА 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 24-11-2026
Акрон
0 : 1
ЦСКА
События матча Акрон Тольятти - ЦСКА Москва
46'
⇄
Артём Шуманский / Жилсон Тавареш
46'
⇄
Иван Обляков / Данила Козлов
46'
⇄
Матеус Алвес / Матвей Кисляк
56'
Жуан Эсковал
57'
⇄
Лусиано Гонду / Тамерлан Мусаев
61'
Артём Бандикян
63'
⇄
Стефан Лончар / Милутин Видосавлевич
67'
⇄
Имран Фиров / Энрике
68'
⚽
Иван Обляков (0 - 1)Пенальти
74'
Жоао Виктор
77'
⇄
Слободан Тедич / Максим Болдырев
78'
Йонуц Неделчару
86'
⇄
Константин Марадишвили / Хетаг Хосонов
86'
⇄
Денис Попенков / Роберто Фернандес
88'
⇄
Кирилл Глебов / Иван Олейников
Составы команд
Акрон
Тольятти
ЦСКА
Москва
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
|19
|зщ
|Марат Бокоев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|
86'
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|6
|пз
|Карлен Оганесян
|55
|пз
|Милутин Видосавлевич
|
63'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
|
86'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
|
46'
|91
|нп
|Максим Болдырев
|
78'
|99
|нп
|Артём Шуманский
|
46'
|15
|пз
|Стефан Лончар
|
63'
|9
|нп
|Слободан Тедич
|
78'
|89
|зщ
|Денис Попенков
|
86'
|22
|пз
|Константин Марадишвили
|
86'
|49
|вр
|Владислав Тороп
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|79
|зщ
|Кирилл Данилов
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|18
|пз
|Данила Козлов
|
46'
|19
|пз
|Иван Олейников
|
88'
|31
|пз
|Матвей Кисляк
|
46'
|52
|пз
|Артём Бандикян
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
|
57'
|37
|нп
|Энрике Кармо
|
66'
|10
|пз
|Иван Обляков
|
46'
|7
|пз
|Матеус Алвес
|
46'
|32
|нп
|Лусиано Гонду
|
57'
|62
|нп
|Имран Фиров
|
66'
|17
|нп
|Кирилл Глебов
|
88'
Запасные
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|2
|зщ
|Йомар Роча
|5
|пз
|Алекса Джурасович
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
|17
|пз
|Артём Сидоренко
|11
|нп
|Дуду
|71
|нп
|Дмитрий Пестряков
|39
|вр
|Максим Бориско
|99
|вр
|Николай Баровский
|21
|зщ
|Мохамед Аззи
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|3
|пз
|Данил Круговой
|84
|пз
|Александр Вакулич
|97
|нп
|Максим Воронов
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
Голы
Иван Обляков
0:1
67'
Наказания
Родригу Эшковал
56'
Артём Бандикян
61'
Жоао Виктор
74'
Йонуц Неделчяру
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - ЦСКА, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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