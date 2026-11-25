Дата публикации: 25-11-2026 02:17

В центральном матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» сыграли в результативную ничью — 1:1. Итальянский арбитр Маурицио Мариани зафиксировал результат, который сохранил интригу в борьбе за топ-8, но вряд ли полностью устроил обе стороны.

Гол Дьёкереша: быстрый старт «канониров»

Хозяева начали матч с позиции силы и уже на самом старте создали задел.

- 10-я минута: Виктор Дьёкереш открывает счёт. Шведский нападающий, ставший одним из главных открытий сезона, чётко реализовал свой момент после передачи из глубины поля. «Арсенал» повёл 1:0.

Байер возвращает «Боруссию» в игру

Немецкий клуб, известный своим характером, не рассыпался после пропущенного мяча. Во втором тайме «шмели» включили высокий прессинг и добились своего.

- 55-я минута: Максимилиан Байер восстанавливает равновесие. Полузащитник «Боруссии» оказался первым на подборе в штрафной площади и точным ударом заставил капитулировать вратаря «Арсенала». 1:1.

Битва за топ-8: что значит эта ничья

В новой «швейцарской» системе Лиги чемпионов, где в 1/8 финала напрямую выходят 8 лучших команд общего этапа, каждое очко на вес золота.

- «Арсенал»: Ничья дома с прямым конкурентом — это шаг назад в борьбе за лидерство. «Канонирам» нужно было брать три очка, чтобы чувствовать себя спокойнее.

- «Боруссия»: Для Дортмунда очко в Лондоне — это отличный результат. Команда показала, что может играть на равных с топ-клубами АПЛ.

Супертур 6-го декабря: «Реал» и «Интер»

В заключительном туре общего этапа обеим командам предстоят матчи против испанских грандов, которые определят их судьбу:

- «Арсенал»: 9 декабря дома примет мадридский «Реал». Это будет битва за прямой выход в 1/8 финала. Победитель, скорее всего, гарантирует себе место в топ-8.

- «Боруссия»: 9 декабря в Дортмунде примет миланский «Интер». «Шмелям» тоже нужна только победа, чтобы не зависеть от результатов других матчей.