Арсенал - Боруссия Д 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Арсенал 1 : 1 Боруссия Д События матча Арсенал - Боруссия Дортмунд 10' ⚽ Виктор Дьёкереш (1 - 0) 55' ⚽ Максимилиан Байер (1 - 1) 64' ⇄ Константинос Каретсас / Максимилиан Байер 64' ⇄ Серу Гирасси / Фабиу Силва 65' ⇄ Эберечи Эзе / Христос Дзолис 65' ⇄ Юрриен Тимбер / Бен Уайт 65' ⇄ Бруно Гимарайнс / Майлз Льюис-Скелли 73' ⇄ Марсель Забитцер / Джоб Беллингем 87' ⇄ Микель Мерино / Виктор Дьёкереш 89' ⇄ Филиппо Мане / Жоан Гаду Составы команд Арсенал Лондон, Англия Боруссия Д Дортмунд, Германия 13 вр Кепа Аррисабалага 4 зщ Бен Уайт 65' 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 5 зщ Пьеро Инкапье 41 пз Деклан Райс 49 пз Майлз Льюис-Скелли 65' 17 пз Христос Цолис 65' 8 пз Мартин Эдегор 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 14 нп Виктор Дьёкереш 87' 12 зщ Юрриен Тимбер 65' 10 пз Эберечи Эзе 65' 39 пз Бруно Гимарайнс 65' 23 пз Микель Мерино 87' 1 вр Грегор Кобель 3 зщ Вальдемар Антон 4 зщ Нико Шлоттербек 22 зщ Жоан Гаду 89' 25 пз Йоей Верман 26 пз Юлиан Рюэрсон 8 пз Феликс Нмеча 24 пз Даниэль Свенссон 7 пз Джоб Беллингем 73' 14 пз Максимилиан Байер 64' 21 нп Фабиу Силва 64' 19 пз Константинос Карецас 64' 9 нп Серу Гирасси 64' 20 пз Марсель Забитцер 73' 39 зщ Филиппо Мане 89' Запасные 30 вр Иллан Мелье 55 вр Джек Портер 2 зщ Вильям Салиба 3 зщ Кристьян Москера 33 зщ Риккардо Калафьори 29 нп Кай Хаверц 56 нп Макс Доумен 30 вр Патрик Древес 33 вр Александер Никлас Майер-Шаде 5 зщ Рами Бенсебаини 49 зщ Лука Реджани 17 пз Карни Чуквуэмека 18 пз Итан Нванери 44 пз Энцо Дуарте 41 нп Матис Альберт Главные тренеры Микель Артета Нико Ковач Голы Виктор Дьёкереш Чуквунонсо Мадуэке 1:0 10' Максимилиан Байер Жоан Гаду 1:1 55'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Боруссия Д, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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