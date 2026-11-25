Арсенал - Боруссия Д 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Арсенал
1 : 1
Боруссия Д
События матча Арсенал - Боруссия Дортмунд
10'
⚽
Виктор Дьёкереш (1 - 0)
55'
⚽
Максимилиан Байер (1 - 1)
64'
⇄
Константинос Каретсас / Максимилиан Байер
64'
⇄
Серу Гирасси / Фабиу Силва
65'
⇄
Эберечи Эзе / Христос Дзолис
65'
⇄
Юрриен Тимбер / Бен Уайт
65'
⇄
Бруно Гимарайнс / Майлз Льюис-Скелли
73'
⇄
Марсель Забитцер / Джоб Беллингем
87'
⇄
Микель Мерино / Виктор Дьёкереш
89'
⇄
Филиппо Мане / Жоан Гаду
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|4
|зщ
|Бен Уайт
65'
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|41
|пз
|Деклан Райс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
65'
|17
|пз
|Христос Цолис
65'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
87'
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
65'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
65'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
65'
|23
|пз
|Микель Мерино
87'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Жоан Гаду
89'
|25
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
73'
|14
|пз
|Максимилиан Байер
64'
|21
|нп
|Фабиу Силва
64'
|19
|пз
|Константинос Карецас
64'
|9
|нп
|Серу Гирасси
64'
|20
|пз
|Марсель Забитцер
73'
|39
|зщ
|Филиппо Мане
89'
Запасные
|30
|вр
|Иллан Мелье
|55
|вр
|Джек Портер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|29
|нп
|Кай Хаверц
|56
|нп
|Макс Доумен
|30
|вр
|Патрик Древес
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|49
|зщ
|Лука Реджани
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|18
|пз
|Итан Нванери
|44
|пз
|Энцо Дуарте
|41
|нп
|Матис Альберт
Главные тренеры
|Микель Артета
|Нико Ковач
Голы
Виктор Дьёкереш
Чуквунонсо Мадуэке
1:0
10'
Максимилиан Байер
Жоан Гаду
1:1
55'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Боруссия Д, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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