Реал Мадрид - ПСВ 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Реал Мадрид 5 : 1 ПСВ Эйндховен События матча Реал Мадрид - ПСВ 30' Орельен Тчуамени 32' ⚽ Иван Перишич (0 - 1) Пенальти 42' Филип Костич 44' Антонио Рюдигер 46' ⇄ Ибраима Конате / Антонио Рюдигер 46' ⇄ Джуд Беллингем / Орельен Тчуамени 46' ⇄ Дин Хёйсен / Эдер Милитао 46' ⇄ Эсмир Байрактаревич / Иван Перишич 50' ⚽ Федерико Вальверде (1 - 1) 60' ⚽ Джуд Беллингем (2 - 1) 64' ⚽ Килиан Мбаппе (3 - 1) 70' ⇄ Ноа Фернандес / Пауль Ваннер 70' ⇄ Ярек Гонсёровский / Филип Костич 70' ⇄ Эдуарду Камавинга / Арда Гюлер 78' ⇄ Райан Фламинго / Кодай Сано 80' ⇄ Браим Диас / Ян Диоманде 81' Эдуарду Камавинга 83' ⇄ Айони Сантос / Рубен ван Боммел 84' ⚽ Килиан Мбаппе (4 - 1) 87' ⚽ Винисиус Жуниор (5 - 1) Составы команд Реал Мадрид Мадрид, Испания ПСВ Эйндховен Эйндховен, Нидерланды 1 вр Тибо Куртуа 17 зщ Марк Кукурелья 22 зщ Антонио Рюдигер 46' 3 зщ Эдер Милитао 46' 7 пз Винисиус Жуниор 20 пз Бернарду Силва 14 пз Орельен Тчуамени 46' 8 пз Федерико Вальверде 15 пз Арда Гюлер 70' 25 пз Ян Диоманде 80' 10 нп Килиан Мбаппе 4 зщ Дин Хёйсен 46' 16 зщ Ибраима Конате 46' 5 пз Джуд Беллингем 46' 6 пз Эдуарду Камавинга 70' 21 пз Браим Диас 80' 32 вр Матей Коварж 8 зщ Серджино Дест 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 4 зщ Армандо Обиспо 18 зщ Филип Костич 70' 24 пз Кодаи Сано 78' 20 пз Гус Тиль 5 пз Иван Перишич 46' 21 пз Свен Мейнанс 7 пз Рубен ван Боммел 83' 10 пз Пауль Ваннер 70' 19 нп Эсмир Байрактаревич 46' 3 зщ Ярек Гонсёровски 70' 31 пз Ноа Фернандес 70' 6 зщ Райан Фламинго 78' 35 пз Айони Сантуш 83' Запасные 13 вр Андрей Лунин 26 вр Серхио Местре 12 зщ Трент Александер-Арнольд 18 зщ Альваро Каррерас 24 зщ Дензел Думфрис 19 пз Карлос Эспи 27 пз Тьяго Питарч 1 вр Ник Олай 51 вр Тейн Смоленарс 25 зщ Килианн Сильдилья 27 пз Деннис Ман 9 нп Рикардо Пепи 29 нп Сэм Ламмерс Главные тренеры Жозе Моуринью Петер Бош Голы Иван Перишич 0:1 32' Федерико Вальверде Арда Гюлер 1:1 50' Джуд Беллингем 2:1 60' Килиан Мбаппе Арда Гюлер 3:1 64' Килиан Мбаппе Браим Диас 4:1 84' Винисиус Жуниор Джуд Беллингем 5:1 87' Наказания Орельен Тчуамени 30' Филип Костич 42' Антонио Рюдигер 44' Эдуарду Камавинга 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - ПСВ, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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