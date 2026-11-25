Реал Мадрид - ПСВ 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Реал Мадрид
5 : 1
ПСВ Эйндховен
События матча Реал Мадрид - ПСВ
30'
Орельен Тчуамени
32'
⚽
Иван Перишич (0 - 1)Пенальти
42'
Филип Костич
44'
Антонио Рюдигер
46'
⇄
Ибраима Конате / Антонио Рюдигер
46'
⇄
Джуд Беллингем / Орельен Тчуамени
46'
⇄
Дин Хёйсен / Эдер Милитао
46'
⇄
Эсмир Байрактаревич / Иван Перишич
50'
⚽
Федерико Вальверде (1 - 1)
60'
⚽
Джуд Беллингем (2 - 1)
64'
⚽
Килиан Мбаппе (3 - 1)
70'
⇄
Ноа Фернандес / Пауль Ваннер
70'
⇄
Ярек Гонсёровский / Филип Костич
70'
⇄
Эдуарду Камавинга / Арда Гюлер
78'
⇄
Райан Фламинго / Кодай Сано
80'
⇄
Браим Диас / Ян Диоманде
81'
Эдуарду Камавинга
83'
⇄
Айони Сантос / Рубен ван Боммел
84'
⚽
Килиан Мбаппе (4 - 1)
87'
⚽
Винисиус Жуниор (5 - 1)
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
46'
|3
|зщ
|Эдер Милитао
46'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|20
|пз
|Бернарду Силва
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
46'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
70'
|25
|пз
|Ян Диоманде
80'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
46'
|16
|зщ
|Ибраима Конате
46'
|5
|пз
|Джуд Беллингем
46'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
70'
|21
|пз
|Браим Диас
80'
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Филип Костич
70'
|24
|пз
|Кодаи Сано
78'
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
46'
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
83'
|10
|пз
|Пауль Ваннер
70'
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
46'
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
70'
|31
|пз
|Ноа Фернандес
70'
|6
|зщ
|Райан Фламинго
78'
|35
|пз
|Айони Сантуш
83'
Запасные
|13
|вр
|Андрей Лунин
|26
|вр
|Серхио Местре
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|19
|пз
|Карлос Эспи
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|1
|вр
|Ник Олай
|51
|вр
|Тейн Смоленарс
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|27
|пз
|Деннис Ман
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|29
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Петер Бош
Голы
Иван Перишич
0:1
32'
Федерико Вальверде
Арда Гюлер
1:1
50'
Джуд Беллингем
2:1
60'
Килиан Мбаппе
Арда Гюлер
3:1
64'
Килиан Мбаппе
Браим Диас
4:1
84'
Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
5:1
87'
Наказания
Орельен Тчуамени
30'
Филип Костич
42'
Антонио Рюдигер
44'
Эдуарду Камавинга
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - ПСВ, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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