КАМАЗ - Енисей 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
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Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Антон Геннадьевич Хазов
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|15.08.2026
|Россия — Лига Pari
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2026
|Россия — Лига Pari
|23-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — Лига Pari
|16-й тур
|5 : 0
|13.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 1
|01.11.2022
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|14.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|18
|49
| 2
Повышение
|Урал
|18
|37
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|19
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Челябинск
|19
|27
|9
|Волга Ул
|20
|25
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|18
|22
|12
|СКА-Хабаровск
|19
|20
|13
|Арсенал Т
|18
|20
|14
|Ленинградец
|19
|18
|15
|КАМАЗ
|18
|17
| 16
Зона вылета
|Енисей
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|18
|12
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