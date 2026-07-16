«Астон Вилла» договорилась о трансфере Жоао Гомеса за €45 млн

Дата публикации: 16-07-2026 17:40

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес близок к смене клуба. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Астон Вилла» достигла устной договорённости с «волками» о переходе бразильского хавбека.

По информации источника, бирмингемский клуб выплатит за футболиста 40 млн евро фиксированной суммы, а ещё 5 млн евро могут быть начислены в виде бонусов, если будут выполнены предусмотренные условия соглашения. Руководство «Вулверхэмптона» уже одобрило сделку и разрешило игроку пройти медицинское обследование.

Сообщается, что Гомес покинул расположение своей нынешней команды и отправился на медосмотр, после которого стороны смогут официально завершить оформление трансфера.

25-летний бразилец был одним из ключевых игроков «Вулверхэмптона» в минувшем сезоне. Во всех турнирах он провёл 41 матч, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами, а также регулярно выходил в стартовом составе команды.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жоао Гомеса составляет 40 млн евро, что соответствует гарантированной части сделки между клубами. Если трансфер будет завершён, он станет одним из самых крупных приобретений «Астон Виллы» в текущее летнее трансферное окно.