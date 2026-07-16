Чемпион мира Кафу назвал главную проблему сборной Бразилии на ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 21:51

Бывший капитан сборной Бразилии и чемпион мира 2002 года Кафу прокомментировал неудачное выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года. По мнению легендарного защитника, главной проблемой бразильцев стало не само поражение, а отсутствие характера и желания бороться до конца.

Кафу признался, что ожидал увидеть более конкурентоспособную команду, способную навязать борьбу любому сопернику. Он подчеркнул, что поражения являются неотъемлемой частью футбола, однако отношение игроков к игре имеет не меньшее значение, чем итоговый результат.

По словам экс-футболиста, команда не продемонстрировала той самоотдачи, которая традиционно отличала сборную Бразилии на крупнейших международных турнирах. Он отметил, что игрокам не хватало агрессии, энергии и стремления изменить ход матча даже в самые сложные моменты.

«Мы рассчитывали, что она будет более конкурентоспособной. Да, игроки стремятся дойти до финала, но проигрыш возможен. Поражения бывают разные. Иногда проигрываешь, но осознаёшь, что выложился по полной, бился до последней минуты, но соперник оказался сильнее. Этого на мундиале мы, к сожалению, не увидели.

Сборная Бразилии не была злой, конкурентоспособной, нацеленной на победу. Она не билась до последнего, чтобы забить. Бразильцы были апатичны и совсем не соответствовали нашим ожиданиям. Выступили наши откровенно плохо — это очевидно. Теперь ждём ЧМ-2030», — сказал Кафу в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Норвегии со счётом 1:2. Это стало одним из самых ранних вылетов «селесао» на мировых первенствах за последние годы.