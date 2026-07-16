Беллингем рассказал, о чём спорил с Месси в полуфинале чемпионата мира

Дата публикации: 16-07-2026 21:53

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, о чём на самом деле разговаривал с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси во время полуфинального матча чемпионата мира 2026 года. По словам английского футболиста, между ними не было конфликта, а обсуждение касалось исключительно одного из игровых эпизодов.

Во время первого тайма телекамеры зафиксировали эмоциональный диалог двух звёзд мирового футбола, после чего в СМИ и социальных сетях появились предположения о возможной словесной перепалке. Однако Беллингем заверил, что ситуация не выходила за рамки обычного футбольного общения.

Хавбек сборной Англии объяснил, что сначала выразил недовольство по поводу, как ему показалось, незафиксированного нарушения правил против него. В ответ Месси напомнил об эпизоде, в котором, по его мнению, фолили уже на нём.

«На самом деле мы просто обсуждали фол, ничего плохого в этом не было. Я посчитал, что чуть раньше на мне нарушили правила, а он подошёл и спросил: "А как насчёт фола на мне?". На что я просто ответил: "Да ладно, ты достаточно силён, чтобы справляться с такими ударами"», — приводит слова Беллингема talkSPORT.

Полуфинальная встреча завершилась победой сборной Аргентины со счётом 2:1. Действующие чемпионы мира сыграют в финале турнира против сборной Испании. Решающий матч чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.