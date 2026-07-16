Пирс Морган раскритиковал нападки на Тухеля после поражения Англии

Дата публикации: 16-07-2026 21:55

Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года и выступил в защиту главного тренера команды Томаса Тухеля.

По мнению Моргана, критика в адрес немецкого специалиста после поражения со счётом 1:2 выглядит несправедливой. Он признал, что англичане действовали слишком осторожно и много времени уделяли обороне, однако напомнил, насколько близка команда была к выходу в финал мирового первенства.

Телеведущий отметил, что сборная Англии удерживала преимущество практически до конца основного времени, но пропустила два мяча в последние минуты встречи и упустила шанс впервые за шесть десятилетий сыграть в финале чемпионата мира.

«Да, Англия играла слишком оборонительно. Но поток оскорблений, обрушившийся сегодня на голову Томаса Тухеля, просто абсурден. Он был в пяти минутах от того, чтобы вывести нас в наш первый финал чемпионата мира за 60 лет. И если бы мы продержались, сегодня те же самые люди, которые сейчас его поливают грязью, прославляли бы его как героя», — написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Теперь сборной Англии предстоит провести матч за третье место, где её соперником станет Франция. В финале чемпионата мира встретятся действующие чемпионы мира из Аргентины и сборная Испании. Решающий матч турнира состоится 19 июля.