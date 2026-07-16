«Ливерпуль» договорился о новом контракте с Собослаи

Дата публикации: 16-07-2026 21:56

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи в ближайшее время продлит сотрудничество с английским клубом. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, стороны уже достигли принципиальной договорённости по условиям нового контракта.

По информации источника, руководство мерсисайдцев успешно завершило переговоры с 25-летним венгерским футболистом, и теперь остаётся лишь оформить соглашение официально. При этом действующий контракт Собослаи с клубом рассчитан до лета 2028 года, однако «Ливерпуль» решил заранее обезопасить себя от возможного интереса со стороны других европейских грандов.

Решение клуба неудивительно, учитывая яркое выступление полузащитника в минувшем сезоне. Собослаи стал одним из ключевых игроков команды, проведя 53 матча во всех турнирах. За этот период он забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач, внеся весомый вклад в результаты «красных».

По итогам сезона-2025/2026 венгерский хавбек был признан лучшим футболистом «Ливерпуля», подтвердив статус одного из лидеров команды.

Собослаи выступает за мерсисайдский клуб с июля 2023 года. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 100 млн евро, что делает полузащитника одним из самых дорогих игроков английской Премьер-лиги.