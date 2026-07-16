ЦСКА публично ответил Фабрицио Романо: «Перестань распространять чушь»

Дата публикации: 16-07-2026 21:58

Московский ЦСКА резко отреагировал на публикацию известного инсайдера Фабрицио Романо, который сообщил, что армейский клуб якобы предлагал аргентинскому вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу зарплату в размере 5 млн евро в год. По версии журналиста, футболист отказался от варианта с переездом в Россию, сделав выбор в пользу «Наполи».

В ответ пресс-служба ЦСКА оставила комментарий под публикацией Романо в социальной сети X, полностью опровергнув эту информацию. В клубе заявили, что переговоры с аргентинской стороной завершились ещё зимой и не дошли до обсуждения условий личного контракта игрока.

Кроме того, армейцы подчеркнули, что не рассматривают приобретение футболистов данного амплуа в текущее трансферное окно и никогда не предлагали игрокам подобный уровень заработной платы.

«Фабрицио, перестань распространять чушь. Ты уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку € 5 млн чистыми в год. Переговоры с «Бокой» завершились в феврале — ни сделки, ни предложения личного контракта игроку не было. Мы не ищем вингеров в это трансферное окно. Перестань использовать наше имя, чтобы раскручивать сделки и искусственно завышать требования», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Таким образом, московский клуб официально опроверг сведения о возможном трансфере Себальоса и призвал журналиста не использовать название ЦСКА в неподтверждённых трансферных историях.