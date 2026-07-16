«Ювентус» заинтересовался украинским голкипером «Бенфики» Трубиным

Дата публикации: 16-07-2026 22:01

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность подписания голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина. Как сообщает португальское издание Record, итальянский гранд внимательно следит за ситуацией вокруг украинского вратаря и изучает перспективы его трансфера.

По информации источника, лиссабонский клуб не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков за сумму ниже 40 млн евро. Именно такую стоимость «Бенфика» считает минимально приемлемой для начала предметных переговоров.

Возможный переход Трубина может принести серьёзную финансовую выгоду не только португальскому клубу, но и донецкому «Шахтёру», воспитанником которого является вратарь. При продаже украинца горняки получат 40% от капитальной прибыли, которую заработает «Бенфика» на сделке.

Если трансфер действительно состоится за 40 млн евро, донецкий клуб сможет рассчитывать примерно на 16 млн евро, что станет одним из крупнейших доходов «Шахтёра» от последующих продаж своих бывших игроков.

Трубин перебрался в «Бенфику» летом 2023 года и за короткое время сумел стать основным голкипером команды. Сегодня 24-летний украинец считается одним из самых перспективных вратарей Европы, что и объясняет интерес со стороны «Ювентуса».