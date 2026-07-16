«Барселона» подписала 14-летнего футболиста сборной Казахстана

Дата публикации: 16-07-2026 22:04

Испанская «Барселона» объявила о пополнении своей академии, подписав контракт с 14-летним футболистом Каримом Мендикановым, который уже успел дебютировать за юниорскую сборную Казахстана.

О заключении соглашения сообщил сам игрок. На своей странице в социальной сети Мендиканов опубликовал фотографию из офиса каталонского клуба и поделился эмоциями от важного события в своей карьере.

«Очень горжусь тем, что подписал контракт с клубом всей моей жизни», — написал юный футболист.

Теперь Мендиканов будет выступать за молодёжные команды «Барселоны», где продолжит своё развитие в одной из сильнейших футбольных академий мира.

До перехода в каталонский гранд полузащитник защищал цвета юношеской команды «Сан-Кугат», представляющей Каталонию. Благодаря успешным выступлениям он также получил вызов в юниорскую сборную Казахстана до 16 лет, за которую уже провёл один официальный матч.

Карим Мендиканов родился 10 ноября 2011 года в Уральске. Подписание контракта с «Барселоной» стало важным этапом в карьере одного из самых перспективных молодых футболистов Казахстана, который теперь получит возможность развиваться в системе испанского гранда.