«Динамо» Киев выиграло серию пенальти у «Университати» и вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы

Дата публикации: 17-07-2026 00:24

Киевское «Динамо» продолжит борьбу в квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027. В ответном матче первого отборочного раунда украинский клуб оказался сильнее румынской «Университати», добившись победы в серии послематчевых пенальти.

Встреча состоялась на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке. Как и первая игра недельной давности, завершившаяся нулевой ничьей, ответный поединок не порадовал болельщиков забитыми мячами. Ни в основное, ни в дополнительное время соперники так и не сумели распечатать ворота друг друга.

Обладатель путёвки во второй квалификационный раунд определился лишь в серии 11-метровых ударов. Футболисты «Динамо» действовали хладнокровнее и реализовали четыре попытки, тогда как игроки румынского клуба сумели отличиться только дважды.

Победную точку поставил полузащитник Джастин Лонвейк, уверенно исполнивший решающий пенальти и выведший киевлян в следующий этап турнира.

Напомним, первая встреча между командами, состоявшаяся 9 июля, также завершилась со счётом 0:0. Теперь «Динамо» продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги Европы, который смогут обеспечить только победители четвёртого квалификационного раунда турнира.