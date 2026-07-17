Определились ещё четыре участника второго раунда квалификации Лиги конференций

Дата публикации: 17-07-2026 00:28

Во вторник, 15 июля, завершились очередные ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. По итогам игрового дня ещё четыре клуба обеспечили себе место в следующей стадии турнира.

Минское «Динамо» добилось непростой победы над северомакедонским «Силексом». Основное время не позволило определить сильнейшего, а судьба путёвки во второй квалификационный раунд решилась в серии пенальти, где белорусская команда оказалась точнее своего соперника.

Эстонский «Нымме Калью» также продолжит борьбу в турнире. В ответной встрече с североирландским «Линфилдом» команды сыграли вничью — 2:2. Несмотря на то что хозяева часть матча провели в меньшинстве, общий успех достался эстонскому клубу благодаря минимальной победе в первой игре.

Не обошлось без неожиданностей и в противостоянии «Морнара» с «Атлетиком Эскальдес». Черногорская команда уступила на своём поле со счётом 1:2, а представитель Андорры оформил выход во второй квалификационный раунд.

Ещё одним участником следующего этапа стала грузинская «Дила». После победы со счётом 3:1 в первой встрече команда уступила «Виртусу» во втором матче (0:1), однако сохранила преимущество по сумме двух игр и продолжила выступление в еврокубке.

Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций:

- «Динамо» (Минск, Беларусь) — «Силекс» (Северная Македония) — победа белорусского клуба по пенальти;

- «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Нымме Калью» (Эстония) — 2:2 (по сумме двух матчей дальше прошёл «Нымме Калью»);

- «Морнар» (Черногория) — «Атлетик Эскальдес» (Андорра) — 1:2;

- «Дила» (Грузия) — «Виртус» (Сан-Марино) — 0:1 (по сумме двух матчей — 3:2 в пользу «Дилы»).