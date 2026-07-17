«Шериф», ЦСКА София и «Ференцварош» вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы

Дата публикации: 17-07-2026 00:31

Во вторник, 15 июля, состоялись очередные ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. По итогам игрового дня ещё несколько команд оформили выход в следующую стадию турнира.

Молдавский «Шериф» добился минимальной победы в гостевом матче против словенского «Алюминия». После безголевой ничьей в первой встрече судьбу противостояния решил единственный точный удар Луку Жореса-Ульриха, который принёс тираспольскому клубу путёвку во второй квалификационный раунд.

Продолжит борьбу в турнире и софийский ЦСКА. Болгарская команда на выезде обыграла ирландский «Дерри Сити» со счётом 2:1. Встреча запомнилась не только результатом, но и беспорядками на трибунах, из-за которых арбитр был вынужден временно остановить игру.

Уверенно преодолел первый квалификационный раунд и венгерский «Ференцварош». На своём поле команда вновь оказалась сильнее сербской «Войводины», одержав крупную победу со счётом 3:0. Голами отметились Ленни Жозеф, Кристоффер Закариассен и Жомбор Грубер.

Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы:

- «Алюминий» (Словения) — «Шериф» (Молдавия) — 0:1 (первый матч — 0:0);

- «Дерри Сити» (Ирландия) — ЦСКА София (Болгария) — 1:2;

- «Ференцварош» (Венгрия) — «Войводина» (Сербия) — 3:0.

Победители противостояний продолжат выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где сделают ещё один шаг к выходу в основной этап турнира.