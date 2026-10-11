«Ливерпуль» не отказался от трансфера Виллиама Гомеса после увеличения отступных

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении крайнего нападающего «Порту» Виллиама Гомеса. Мерсисайдцы рассматривают 20-летнего бразильца как потенциальную замену Мохамеду Салаху. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, интерес английского клуба сохраняется даже после прихода Брэдли Баркола. Руководство «Ливерпуля» продолжает изучать кандидатуру Гомеса и не исключает возможности его приглашения в ближайшее время.

Однако возможный трансфер потребует серьёзных финансовых затрат. После продления соглашения с футболистом до 2031 года «Порту» увеличил сумму отступных с 80 до 100 миллионов евро. Несмотря на повышение цены, бразилец по-прежнему остаётся в числе потенциальных целей мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в десяти матчах во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи. В свои 20 лет нападающий продолжает набирать опыт и привлекать внимание европейских клубов.

Действующий контракт бразильца с «Порту» рассчитан до лета 2031 года. Такая продолжительность соглашения позволяет португальской команде сохранять сильную переговорную позицию и рассчитывать на значительную компенсацию в случае продажи игрока.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гомеса составляет 30 миллионов евро — заметно меньше установленной суммы отступных. Пока неизвестно, готов ли «Ливерпуль» заплатить 100 миллионов евро за молодого нападающего. Конкретное предложение мерсисайдцев на данный момент не упоминается.