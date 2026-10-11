23:53 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» не отказался от трансфера Виллиама Гомеса после увеличения отступных

Дата публикации: 11-10-2026 22:50

«Ливерпуль» не отказался от трансфера Виллиама Гомеса 

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении крайнего нападающего «Порту» Виллиама Гомеса. Мерсисайдцы рассматривают 20-летнего бразильца как потенциальную замену Мохамеду Салаху. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, интерес английского клуба сохраняется даже после прихода Брэдли Баркола. Руководство «Ливерпуля» продолжает изучать кандидатуру Гомеса и не исключает возможности его приглашения в ближайшее время.

Однако возможный трансфер потребует серьёзных финансовых затрат. После продления соглашения с футболистом до 2031 года «Порту» увеличил сумму отступных с 80 до 100 миллионов евро. Несмотря на повышение цены, бразилец по-прежнему остаётся в числе потенциальных целей мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в десяти матчах во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи. В свои 20 лет нападающий продолжает набирать опыт и привлекать внимание европейских клубов.

Действующий контракт бразильца с «Порту» рассчитан до лета 2031 года. Такая продолжительность соглашения позволяет португальской команде сохранять сильную переговорную позицию и рассчитывать на значительную компенсацию в случае продажи игрока.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гомеса составляет 30 миллионов евро — заметно меньше установленной суммы отступных. Пока неизвестно, готов ли «Ливерпуль» заплатить 100 миллионов евро за молодого нападающего. Конкретное предложение мерсисайдцев на данный момент не упоминается.

Социальные комментарии Cackle
  • Моуринью критикуют в «Реале» за недостаток тактической глубины
    Моуринью критикуют в «Реале» за недостаток тактической глубины
    В мадридском «Реале» появились разногласия по поводу игрового подхода главного тренера Жозе Моуринью. Часть футболистов, как утверждается,...
  • Моуринью опасался дисквалификации и отказался от пресс-конференции после матча с «Вильярреалом»
    Моуринью опасался дисквалификации и отказался от пресс-конференции после матча с «Вильярреалом»
    Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не стал участвовать в пресс-конференции после матча 8-го тура испанской Ла Лиги против...
  • «Интер Майами» разгромил «Ди-Си Юнайтед» и прервал пятиматчевую серию без побед
    «Интер Майами» разгромил «Ди-Си Юнайтед» и прервал пятиматчевую серию без побед
    «Интер Майами» уверенно обыграл «Ди-Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви...
  • Ян Диоманде прокомментировал первый гол за «Реал» в матче с «Вильярреалом»
    Ян Диоманде прокомментировал первый гол за «Реал» в матче с «Вильярреалом»
    Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче восьмого тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе...
  • «Реал» удержал победу над «Вильярреалом» после удаления Винисиуса
    «Реал» удержал победу над «Вильярреалом» после удаления Винисиуса
    Мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Вильярреалом» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close