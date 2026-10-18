22:26 ()
Свернуть список

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги

Дата публикации: 18-10-2026 19:51

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА и опередило «Зенит» в чемпионате России 

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Главным арбитром матча был Андрей Прокопов из Ярославля.

Счёт на 31-й минуте открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, выведя хозяев вперёд. Однако перед самым перерывом армейцы восстановили равновесие: на 43-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков уверенно реализовал пенальти и сравнял счёт.

После перерыва команды продолжили борьбу, но долгое время ни одной из сторон не удавалось забить решающий мяч. Развязка наступила в концовке встречи. На 89-й минуте защитник Роберто Фернандес после подачи углового выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в ворота армейцев.

ЦСКА попытался отыграться, однако уже в компенсированное время «Динамо» закрепило преимущество. На 90+2-й минуте полузащитник Виктор Окишор забил третий гол бело-голубых и установил окончательный результат — 3:1.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 25 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет одно очко. ЦСКА с 22 очками занимает третью строчку.

Социальные комментарии Cackle
  • «Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Лидсом» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги
    «Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Лидсом» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги
    «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе...
  • «Полесье» совершило камбэк против «Динамо», играя почти весь матч в меньшинстве
    «Полесье» совершило камбэк против «Динамо», играя почти весь матч в меньшинстве
    Житомирское «Полесье» одержало волевую победу над киевским «Динамо» в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Хозяева провели большую часть встречи...
  • В честь Месси назвали новый вид растения из Перуанских Анд
    В честь Месси назвали новый вид растения из Перуанских Анд
    В Перуанских Андах учёные обнаружили новый вид цветкового растения, которому дали название Salvia messii в честь аргентинского нападающего Лионеля...
  • Компани может вернуться на скамейку «Баварии» к матчу с «Арсеналом»
    Компани может вернуться на скамейку «Баварии» к матчу с «Арсеналом»
    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль выразил надежду, что главный тренер команды Венсан Компани сможет руководить футболистами непосредственно...
  • Роналду запускает новый бренд воды с инвестициями в €20 млн
    Роналду запускает новый бренд воды с инвестициями в €20 млн
    Португальский футболист Криштиану Роналду инвестировал €10 млн в создание нового бренда минеральной воды. Столько же в проект вложила группа...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close