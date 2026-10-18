«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Главным арбитром матча был Андрей Прокопов из Ярославля.

Счёт на 31-й минуте открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, выведя хозяев вперёд. Однако перед самым перерывом армейцы восстановили равновесие: на 43-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков уверенно реализовал пенальти и сравнял счёт.

После перерыва команды продолжили борьбу, но долгое время ни одной из сторон не удавалось забить решающий мяч. Развязка наступила в концовке встречи. На 89-й минуте защитник Роберто Фернандес после подачи углового выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в ворота армейцев.

ЦСКА попытался отыграться, однако уже в компенсированное время «Динамо» закрепило преимущество. На 90+2-й минуте полузащитник Виктор Окишор забил третий гол бело-голубых и установил окончательный результат — 3:1.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 25 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет одно очко. ЦСКА с 22 очками занимает третью строчку.