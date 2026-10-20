«Аль-Наср» могут продать из-за долгов в € 184 млн: Роналду готов стать акционером 

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, может сменить владельцев на фоне финансовых проблем. По информации The Touchline в социальной сети X со ссылкой на Bloomberg, задолженность клуба достигла € 184 млн, а потенциальными инвесторами могут стать представители американской компании RedBird Capital Partners.

Как утверждается в сообщении, RedBird Capital Partners ведёт переговоры о возможных инвестициях в «Аль-Наср». Компания известна участием в футбольных проектах, связанных с итальянским «Миланом» и французской «Тулузой». При этом детали предполагаемой сделки и её возможные сроки пока не раскрываются.

Ещё одной особенностью обсуждаемого сценария может стать участие самого Роналду в капитале клуба. По данным источника, португальский нападающий рассматривает возможность приобретения до 20% акций «Аль-Насра». Если договорённость будет достигнута, футболист сможет получить долю в команде, за которую выступает с конца 2022 года.

Однако на данный момент речь идёт о возможных инвестициях и потенциальной продаже клуба. Официального подтверждения завершённой сделки или приобретения акций Роналду не приводится.

Финансовые новости появились на фоне борьбы «Аль-Насра» за лидирующие позиции в чемпионате Саудовской Аравии. После восьми туров команда набрала 19 очков и занимает третье место в таблице. Отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» составляет пять очков.

Сам Роналду отметился четырьмя голами в нынешнем сезоне. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Айван Тони, на счету которого 11 мячей.

Таким образом, возможные изменения в структуре собственности «Аль-Насра» могут затронуть клуб как на финансовом, так и на управленческом уровне. При этом спортивные результаты команды остаются важной частью общей картины: коллектив продолжает борьбу за чемпионство, несмотря на сообщения о значительной задолженности.