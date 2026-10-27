«Галатасарай» обыграл «Фенербахче» и укрепил лидерство в чемпионате Турции 

«Галатасарай» одержал победу над «Фенербахче» в матче девятого тура турецкой Суперлиги. Принципиальное противостояние прошло на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилось со счётом 2:1. Главным арбитром встречи был Атилла Караоглан.

Осимхен забил два мяча в первом тайме

Главным героем встречи стал нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен. На 29-й минуте форвард открыл счёт, воспользовавшись возможностью вывести хозяев вперёд. Незадолго до перерыва, на 44-й минуте, нигериец вновь поразил ворота соперника и оформил дубль.

После первого тайма «Галатасарай» получил преимущество в два мяча. Гостям предстояло отыгрываться, чтобы сохранить шансы на положительный результат в одном из самых принципиальных матчей сезона.

«Фенербахче» сократил отставание, но не спас игру

На 62-й минуте нападающий «Фенербахче» Ирфан Кахведжи забил ответный мяч и вернул интригу в противостояние. После этого разница в счёте сократилась до минимума, однако сравнять результат гостям не удалось. «Галатасарай» удержал преимущество и довёл встречу до победы.

Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле в стартовом составе хозяев. Он провёл в игре 80 минут, но результативными действиями не отметился.

«Галатасарай» укрепил лидерство в Суперлиге

После девяти проведённых матчей «Галатасарай» имеет в активе 22 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице. Победа над принципиальным соперником позволила команде продолжить выступление в чемпионате с позиции лидера.

«Фенербахче» после поражения остаётся с 16 очками и занимает пятую строчку. В следующем туре «Галатасарай» 30 октября сыграет на выезде с «Коньяспором», а «Фенербахче» днём позже примет на своём поле «Гёзтепе».