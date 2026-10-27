00:06 ()
Свернуть список

Факел - Ахмат 27 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
Факел
Факел
0 : 03 : 1
Ахмат
Ахмат
События матча Факел Воронеж - Ахмат
21'
Альберт Габараев
46'
Максим Турищев / Белайди Пуси
58'
Дарко Тодорович / Аксель Гнапи Дабле
58'
Александр Кокшаров / Антон Ковалёв
60'
Мирослав Богосавац
65'
Абдулла Багамаев / Кирилл Симонов
73'
Эральд Максути / Мохамед Конате
75'
Клейтон Сампайо / Юрий Журавлёв
82'
Максим Турищев
90+3'
Альберт ГабараевВторая желтая — удаление
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
1РоссияврДаниил Фролкин
44РоссиязщЮрий Журавлёв
75'
22МароккозщХодейфа Эль-Мхассани
5РоссиязщАльберт Габараев
20РоссиязщИгорь Юрганов
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
58'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
18РоссияпзКирилл Симонов
65'
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
19АлбаниянпБелайди Пуси
46'
9ФранциянпАксель Гнапи
58'
7РоссиянпМаксим Турищев
46'
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
58'
90РоссиянпАлександр Кокшаров
58'
8РоссияпзАбдула Багамаев
65'
40Бразилиязщ Клейтон
75'
71РоссияврРасул Мицаев
95РоссиязщАрсен Адамов
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
81РоссиязщМаксим Сидоров
11БразилияпзИсмаэл Силва
6МалипзКалиду Сидибе
17АнголапзЭгаш Касинтура
7РоссиянпЛечи Садулаев
13Буркина-ФасонпМохамед Конате
73'
76АлбаниянпЭральд Максути
73'
Запасные
35РоссияврВячеслав Доровских
96РоссияврИгорь Обухов
27РоссиязщСтанислав Магкеев
97РоссияпзБутта Магомедов
23РоссияпзВячеслав Якимов
25РоссиянпАлександр Беляев
10РоссиянпИльнур Альшин
1РоссияврВадим Ульянов
54РоссиязщКирилл Кистенев
70РоссияпзАбакар Гаджиев
10РоссияпзКирилл Щетинин
87РоссияпзАхмед Эльбердов
97РоссиянпАлексей Касаджиков
Главные тренеры
РоссияАлексей Васильевич Ребко (и.о.)
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Послематчевые пенальти
Лечи Садулаев
0:1
Абдула Багамаев
1:1
Эгаш Касинтура
Сейв
1:1
Равиль Нетфуллин
2:1
Клисман Цаке
Сейв
2:1
Максим Турищев
3:1
Калиду Сидибе
Сейв
3:1
Наказания
Альберт Габараев
21'
Мирослав Богосавац
60'
Максим Турищев
82'
Альберт Габараев
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Ахмат, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча
    Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
  • Левый Берег - Верес 27 октября обзор матча
    Левый Берег - Верес 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
  • Севилья - Осасуна 26 октября обзор матча
    Севилья - Осасуна 26 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • ПСЖ - Лион 26 октября обзор матча
    ПСЖ - Лион 26 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча
    Санта-Клара - Бенфика 26 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close