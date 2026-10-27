Факел - Ахмат 27 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 Факел 0 : 0 3 : 1 Ахмат События матча Факел Воронеж - Ахмат 21' Альберт Габараев 46' ⇄ Максим Турищев / Белайди Пуси 58' ⇄ Дарко Тодорович / Аксель Гнапи Дабле 58' ⇄ Александр Кокшаров / Антон Ковалёв 60' Мирослав Богосавац 65' ⇄ Абдулла Багамаев / Кирилл Симонов 73' ⇄ Эральд Максути / Мохамед Конате 75' ⇄ Клейтон Сампайо / Юрий Журавлёв 82' Максим Турищев 90+3' Альберт Габараев Вторая желтая — удаление Составы команд Факел Воронеж Ахмат Грозный 1 вр Даниил Фролкин 44 зщ Юрий Журавлёв 75' 22 зщ Ходейфа Эль-Мхассани 5 зщ Альберт Габараев 20 зщ Игорь Юрганов 17 пз Антон Ковалёв 58' 52 пз Равиль Нетфуллин 18 пз Кирилл Симонов 65' 99 пз Николай Гиоргобиани 19 нп Белайди Пуси 46' 9 нп Аксель Гнапи 58' 7 нп Максим Турищев 46' 55 зщ Дарко Тодорович 58' 90 нп Александр Кокшаров 58' 8 пз Абдула Багамаев 65' 40 зщ Клейтон 75' 71 вр Расул Мицаев 95 зщ Арсен Адамов 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 4 зщ Турпал-Али Ибишев 81 зщ Максим Сидоров 11 пз Исмаэл Силва 6 пз Калиду Сидибе 17 пз Эгаш Касинтура 7 нп Лечи Садулаев 13 нп Мохамед Конате 73' 76 нп Эральд Максути 73' Запасные 35 вр Вячеслав Доровских 96 вр Игорь Обухов 27 зщ Станислав Магкеев 97 пз Бутта Магомедов 23 пз Вячеслав Якимов 25 нп Александр Беляев 10 нп Ильнур Альшин 1 вр Вадим Ульянов 54 зщ Кирилл Кистенев 70 пз Абакар Гаджиев 10 пз Кирилл Щетинин 87 пз Ахмед Эльбердов 97 нп Алексей Касаджиков Главные тренеры Алексей Васильевич Ребко (и.о.) Станислав Саламович Черчесов Послематчевые пенальти Лечи Садулаев 0:1 Абдула Багамаев 1:1 Эгаш Касинтура Сейв 1:1 Равиль Нетфуллин 2:1 Клисман Цаке Сейв 2:1 Максим Турищев 3:1 Калиду Сидибе Сейв 3:1 Наказания Альберт Габараев 21' Мирослав Богосавац 60' Максим Турищев 82' Альберт Габараев 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Ахмат, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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