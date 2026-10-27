Факел - Ахмат 27 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
Факел
0 : 03 : 1
Ахмат
События матча Факел Воронеж - Ахмат
21'
Альберт Габараев
46'
⇄
Максим Турищев / Белайди Пуси
58'
⇄
Дарко Тодорович / Аксель Гнапи Дабле
58'
⇄
Александр Кокшаров / Антон Ковалёв
60'
Мирослав Богосавац
65'
⇄
Абдулла Багамаев / Кирилл Симонов
73'
⇄
Эральд Максути / Мохамед Конате
75'
⇄
Клейтон Сампайо / Юрий Журавлёв
82'
Максим Турищев
90+3'
Альберт ГабараевВторая желтая — удаление
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
75'
|22
|зщ
|Ходейфа Эль-Мхассани
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|17
|пз
|Антон Ковалёв
58'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|18
|пз
|Кирилл Симонов
65'
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
|19
|нп
|Белайди Пуси
46'
|9
|нп
|Аксель Гнапи
58'
|7
|нп
|Максим Турищев
46'
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
58'
|90
|нп
|Александр Кокшаров
58'
|8
|пз
|Абдула Багамаев
65'
|40
|зщ
|Клейтон
75'
|71
|вр
|Расул Мицаев
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|11
|пз
|Исмаэл Силва
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
|7
|нп
|Лечи Садулаев
|13
|нп
|Мохамед Конате
73'
|76
|нп
|Эральд Максути
73'
Запасные
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|96
|вр
|Игорь Обухов
|27
|зщ
|Станислав Магкеев
|97
|пз
|Бутта Магомедов
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
|25
|нп
|Александр Беляев
|10
|нп
|Ильнур Альшин
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|54
|зщ
|Кирилл Кистенев
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
|87
|пз
|Ахмед Эльбердов
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
Главные тренеры
|Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
|Станислав Саламович Черчесов
Послематчевые пенальти
Лечи Садулаев
0:1
Абдула Багамаев
1:1
Эгаш Касинтура
Сейв
1:1
Равиль Нетфуллин
2:1
Клисман Цаке
Сейв
2:1
Максим Турищев
3:1
Калиду Сидибе
Сейв
3:1
Наказания
Альберт Габараев
21'
Мирослав Богосавац
60'
Максим Турищев
82'
Альберт Габараев
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Ахмат, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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