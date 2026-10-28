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Маяк Сарны - Металлист 1925 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 12:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Маяк Сарны
Металлист 1925

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Составы команд
Маяк Сарны
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
24.10.2026Украина — Премьер-лига10-й тур1 : 2Металлист 1925
19.10.2026Украина — Премьер-лига9-й турМеталлист 19252 : 1
10.10.2026Украина — Премьер-лига8-й тур1 : 2Металлист 1925
19.09.2026Украина — Премьер-лига7-й турМеталлист 19252 : 0
05.09.2026Украина — Премьер-лига5-й турМеталлист 19255 : 0
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Маяк Сарны
100%
Ничья
0%
Металлист 1925
0%

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