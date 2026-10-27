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Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
Краснодар
Краснодар
2 : 1
Динамо М
Динамо М
События матча ФК «Краснодар» - Динамо Москва
3'
Давид Рикардо
5'
Дмитрий ВоробьевПенальти не забит
12'
Дмитрий Воробьев (1 - 0)
43'
Дмитрий Воробьев (2 - 0)
46'
Александр Черников / Кевин Пина
57'
Витор Тормена / Майзон Родригес
57'
Лукас Оласа / Сергей Петров
57'
Жуан Батши / Хуан Боселли
61'
Артур Гомес / Тимофей Маринкин
61'
Константин Тюкавин / Максимилиано Гутьеррес
62'
Данил Глебов / Виктор Окишор
66'
Валентин Пальцев
74'
Джон Кордоба / Ефим Буркин
77'
Хуан Касерес / Леон Зайдензаль
77'
Ярослав Гладышев / Жозуэ Казимир
90+3'
Роберто Фернандес
90+4'
Константин Тюкавин (2 - 1)
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
16РоссияврАлександр Корякин
40РоссиязщИлья Вахания
17РоссиязщВалентин Пальцев
98РоссиязщСергей Петров
57'
2УругвайзщМайсон Родригес
57'
18Бразилияпз Кристиан
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
46'
27РоссияпзЕфим Буркин
74'
21РоссияпзМагомед Оздоев
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
23УругвайнпХуан Боселли
57'
53РоссияпзАлександр Черников
46'
3БразилиязщВитор Тормена
57'
15УругвайзщЛукас Оласа
57'
11АнголанпЖоау Батчи
57'
9КолумбиянпДжон Кордоба
74'
1РоссияврКурбан Расулов
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
57БразилиязщДавид Рикардо
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
77'
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
60РоссияпзТимофей Маринкин
61'
88РоссияпзВиктор Окишор
61'
21РоссияпзАнтон Миранчук
77ГаитинпЖозуэ Казимир
77'
28ЧилинпМаксимильяно Гутьеррес
61'
33РоссиянпИван Сергеев
15РоссияпзДанил Глебов
61'
11БразилиянпАртур Гомес
61'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
61'
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
77'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
77'
Запасные
1РоссияврСтанислав Агкацев
8БразилияпзДуглас Аугусто
47РоссияпзДаниил Уткин
31РоссияврИгорь Лещук
99РоссияврАндрей Лунёв
8Бразилиязщ Рубенс
74РоссияпзДаниил Фомин
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
ГерманияСандро Шварц
Голы
Дмитрий Воробьёв
Магомед Оздоев
1:0
13'
Дмитрий Воробьёв
Хуан Боселли
2:0
43'
Константин Тюкавин
Ярослав Гладышев
2:1
90+3'
Наказания
Давид Рикардо
4'
Валентин Пальцев
66'
Роберто Фернандес
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Динамо Москва, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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