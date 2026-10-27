Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 Краснодар 2 : 1 Динамо М События матча ФК «Краснодар» - Динамо Москва 3' Давид Рикардо 5' ✕ Дмитрий Воробьев Пенальти не забит 12' ⚽ Дмитрий Воробьев (1 - 0) 43' ⚽ Дмитрий Воробьев (2 - 0) 46' ⇄ Александр Черников / Кевин Пина 57' ⇄ Витор Тормена / Майзон Родригес 57' ⇄ Лукас Оласа / Сергей Петров 57' ⇄ Жуан Батши / Хуан Боселли 61' ⇄ Артур Гомес / Тимофей Маринкин 61' ⇄ Константин Тюкавин / Максимилиано Гутьеррес 62' ⇄ Данил Глебов / Виктор Окишор 66' Валентин Пальцев 74' ⇄ Джон Кордоба / Ефим Буркин 77' ⇄ Хуан Касерес / Леон Зайдензаль 77' ⇄ Ярослав Гладышев / Жозуэ Казимир 90+3' Роберто Фернандес 90+4' ⚽ Константин Тюкавин (2 - 1) Составы команд Краснодар Краснодар Динамо М Москва 16 вр Александр Корякин 40 зщ Илья Вахания 17 зщ Валентин Пальцев 98 зщ Сергей Петров 57' 2 зщ Майсон Родригес 57' 18 пз Кристиан 6 пз Кевин Ленини 46' 27 пз Ефим Буркин 74' 21 пз Магомед Оздоев 10 нп Дмитрий Воробьёв 23 нп Хуан Боселли 57' 53 пз Александр Черников 46' 3 зщ Витор Тормена 57' 15 зщ Лукас Оласа 57' 11 нп Жоау Батчи 57' 9 нп Джон Кордоба 74' 1 вр Курбан Расулов 6 зщ Роберто Фернандес 57 зщ Давид Рикардо 56 зщ Леон Зайдензаль 77' 7 зщ Дмитрий Скопинцев 60 пз Тимофей Маринкин 61' 88 пз Виктор Окишор 61' 21 пз Антон Миранчук 77 нп Жозуэ Казимир 77' 28 нп Максимильяно Гутьеррес 61' 33 нп Иван Сергеев 15 пз Данил Глебов 61' 11 нп Артур Гомес 61' 70 нп Константин Тюкавин 61' 4 зщ Хуан Хосе Касерес 77' 91 нп Ярослав Гладышев 77' Запасные 1 вр Станислав Агкацев 8 пз Дуглас Аугусто 47 пз Даниил Уткин 31 вр Игорь Лещук 99 вр Андрей Лунёв 8 зщ Рубенс 74 пз Даниил Фомин Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Сандро Шварц Голы Дмитрий Воробьёв Магомед Оздоев 1:0 13' Дмитрий Воробьёв Хуан Боселли 2:0 43' Константин Тюкавин Ярослав Гладышев 2:1 90+3' Наказания Давид Рикардо 4' Валентин Пальцев 66' Роберто Фернандес 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Динамо Москва, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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