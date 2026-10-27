Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
Краснодар
2 : 1
Динамо М
События матча ФК «Краснодар» - Динамо Москва
3'
Давид Рикардо
5'
✕
Дмитрий ВоробьевПенальти не забит
12'
⚽
Дмитрий Воробьев (1 - 0)
43'
⚽
Дмитрий Воробьев (2 - 0)
46'
⇄
Александр Черников / Кевин Пина
57'
⇄
Витор Тормена / Майзон Родригес
57'
⇄
Лукас Оласа / Сергей Петров
57'
⇄
Жуан Батши / Хуан Боселли
61'
⇄
Артур Гомес / Тимофей Маринкин
61'
⇄
Константин Тюкавин / Максимилиано Гутьеррес
62'
⇄
Данил Глебов / Виктор Окишор
66'
Валентин Пальцев
74'
⇄
Джон Кордоба / Ефим Буркин
77'
⇄
Хуан Касерес / Леон Зайдензаль
77'
⇄
Ярослав Гладышев / Жозуэ Казимир
90+3'
Роберто Фернандес
90+4'
⚽
Константин Тюкавин (2 - 1)
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
|16
|вр
|Александр Корякин
|40
|зщ
|Илья Вахания
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|98
|зщ
|Сергей Петров
57'
|2
|зщ
|Майсон Родригес
57'
|18
|пз
|Кристиан
|6
|пз
|Кевин Ленини
46'
|27
|пз
|Ефим Буркин
74'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
|23
|нп
|Хуан Боселли
57'
|53
|пз
|Александр Черников
46'
|3
|зщ
|Витор Тормена
57'
|15
|зщ
|Лукас Оласа
57'
|11
|нп
|Жоау Батчи
57'
|9
|нп
|Джон Кордоба
74'
|1
|вр
|Курбан Расулов
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
77'
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
61'
|88
|пз
|Виктор Окишор
61'
|21
|пз
|Антон Миранчук
|77
|нп
|Жозуэ Казимир
77'
|28
|нп
|Максимильяно Гутьеррес
61'
|33
|нп
|Иван Сергеев
|15
|пз
|Данил Глебов
61'
|11
|нп
|Артур Гомес
61'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
61'
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
77'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
77'
Запасные
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
|47
|пз
|Даниил Уткин
|31
|вр
|Игорь Лещук
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|8
|зщ
|Рубенс
|74
|пз
|Даниил Фомин
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сандро Шварц
Голы
Дмитрий Воробьёв
Магомед Оздоев
1:0
13'
Дмитрий Воробьёв
Хуан Боселли
2:0
43'
Константин Тюкавин
Ярослав Гладышев
2:1
90+3'
Наказания
Давид Рикардо
4'
Валентин Пальцев
66'
Роберто Фернандес
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Динамо Москва, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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