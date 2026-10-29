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«Барселона» не намерена платить «смехотворный» штраф из-за форварда «Атлетико»

Дата публикации: 29-10-2026 00:21

«Барселона» не намерена платить «смехотворный» штраф из-за форварда «Атлетико» 

«Барселона» намерена оспорить решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), обязавшей клуб выплатить €602 за нарушение регламента при контактах с нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. По информации Marca, каталонцы не согласны с вынесенным наказанием и собираются подать апелляцию.

Дело не в сумме штрафа

Как сообщает источник, руководство сине-гранатовых не собирается оплачивать взыскание, несмотря на его сравнительно небольшой размер. В клубе считают штраф «смехотворным», однако главным аргументом для обжалования называют не финансовую сторону вопроса, а принципиальную позицию.

В «Барселоне» настаивают, что не допускали нарушений и действовали корректно. Поэтому выплата даже незначительной суммы, по мнению каталонской стороны, могла бы противоречить позиции клуба по этому делу.

Жалоба «Атлетико» привела к санкциям

Поводом для разбирательства стала жалоба «Атлетико». Мадридский клуб обвинил «Барселону» в том, что представители каталонцев вели переговоры с Альваресом, не уведомив его нынешнюю команду в соответствии с установленными правилами.

После рассмотрения ситуации RFEF обязала «Барселону» выплатить штраф в размере €602. Теперь каталонцы намерены оспорить это решение и добиться пересмотра дела.

Принципиальный спор между клубами

Таким образом, даже небольшое денежное взыскание стало поводом для дальнейшего разбирательства. «Барселона» подчёркивает, что не признаёт себя виновной в нарушении регламента, и намерена отстаивать свою позицию в апелляции.

Пока неизвестно, к какому решению придёт федерация после рассмотрения жалобы каталонского клуба.

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