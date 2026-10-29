Криштиану Роналду выиграл необычный рейтинг «Золотого мяча»
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал победителем рейтинга «Золотой мяч всех времён». Как сообщается на официальном сайте награды, первое место заняла версия трофея, которую португальский футболист получил в 2008 году. В голосовании она опередила достижения Лионеля Месси и Фернандо Торреса.
Роналду обошёл Месси и Торреса
В рейтинге оценивались не сами футболисты в целом, а конкретные сезоны, за которые они становились обладателями престижной индивидуальной награды. «Золотой мяч» Роналду образца 2008 года оказался выше трофея Месси, представлявшего «Барселону», и награды Фернандо Торреса, выступавшего за «Ливерпуль».
Таким образом, победа португальца не означает, что организаторы сравнивали общее количество индивидуальных наград у звёзд футбола. Речь шла о том, какой именно сезон в карьере лауреата болельщики считают наиболее выдающимся.
В голосовании участвовали обладатели нескольких «Золотых мячей»
В число претендентов включили футболистов, которые неоднократно выигрывали эту награду. Среди них — Лионель Месси, в активе которого восемь «Золотых мячей», и Криштиану Роналду, получивший трофей пять раз.
Также в списке были Йохан Круифф, Мишель Платини и Марко ван Бастен, каждый из которых трижды становился обладателем награды. По два «Золотых мяча» имеют Альфредо Ди Стефано, Франц Беккенбауэр, Кевин Киган, Карл-Хайнц Румменигге и бразилец Роналдо.
Феноменальность сезона стала главным критерием
Организаторы отдельно пояснили принцип определения победителя. Основным критерием служило не суммарное количество трофеев в коллекции игрока, а исключительность конкретного сезона, за который он получил «Золотой мяч».
Это позволило сравнить достижения футболистов разных поколений с учётом их отдельных выступлений, а не только общей статистики индивидуальных наград. Итоговый результат определяли сами болельщики в рамках глобального онлайн-голосования.
Голосование было платным
Победителя выбирали пользователи, участвовавшие в платном онлайн-голосовании. Стоимость одного голоса составляла €1. Именно по итогам этого голосования «Золотой мяч» Криштиану Роналду за 2008 год занял первую строчку рейтинга.
Результаты отражают выбор участников голосования и не являются официальным пересмотром истории награды или решением о том, кто из футболистов был сильнее на протяжении всей карьеры. Рейтинг посвящён конкретным сезонам, оставившим заметный след в истории «Золотого мяча».
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