Криштиану Роналду выиграл необычный рейтинг «Золотого мяча» 

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал победителем рейтинга «Золотой мяч всех времён». Как сообщается на официальном сайте награды, первое место заняла версия трофея, которую португальский футболист получил в 2008 году. В голосовании она опередила достижения Лионеля Месси и Фернандо Торреса.

Роналду обошёл Месси и Торреса

В рейтинге оценивались не сами футболисты в целом, а конкретные сезоны, за которые они становились обладателями престижной индивидуальной награды. «Золотой мяч» Роналду образца 2008 года оказался выше трофея Месси, представлявшего «Барселону», и награды Фернандо Торреса, выступавшего за «Ливерпуль».

Таким образом, победа португальца не означает, что организаторы сравнивали общее количество индивидуальных наград у звёзд футбола. Речь шла о том, какой именно сезон в карьере лауреата болельщики считают наиболее выдающимся.

В голосовании участвовали обладатели нескольких «Золотых мячей»

В число претендентов включили футболистов, которые неоднократно выигрывали эту награду. Среди них — Лионель Месси, в активе которого восемь «Золотых мячей», и Криштиану Роналду, получивший трофей пять раз.

Также в списке были Йохан Круифф, Мишель Платини и Марко ван Бастен, каждый из которых трижды становился обладателем награды. По два «Золотых мяча» имеют Альфредо Ди Стефано, Франц Беккенбауэр, Кевин Киган, Карл-Хайнц Румменигге и бразилец Роналдо.

Феноменальность сезона стала главным критерием

Организаторы отдельно пояснили принцип определения победителя. Основным критерием служило не суммарное количество трофеев в коллекции игрока, а исключительность конкретного сезона, за который он получил «Золотой мяч».

Это позволило сравнить достижения футболистов разных поколений с учётом их отдельных выступлений, а не только общей статистики индивидуальных наград. Итоговый результат определяли сами болельщики в рамках глобального онлайн-голосования.

Голосование было платным

Победителя выбирали пользователи, участвовавшие в платном онлайн-голосовании. Стоимость одного голоса составляла €1. Именно по итогам этого голосования «Золотой мяч» Криштиану Роналду за 2008 год занял первую строчку рейтинга.

Результаты отражают выбор участников голосования и не являются официальным пересмотром истории награды или решением о том, кто из футболистов был сильнее на протяжении всей карьеры. Рейтинг посвящён конкретным сезонам, оставившим заметный след в истории «Золотого мяча».