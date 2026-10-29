Празднование гола Мбаппе стало поводом для удаления болельщиков «Реала» со стадиона 

Болельщик мадридского «Реала» и его 18-летний сын не смогли досмотреть матч 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу». Как сообщает Marca, сотрудники службы безопасности вывели обоих зрителей с арены во время встречи, завершившейся победой мадридцев со счётом 2:1.

По словам мужчины, поездка на главное противостояние испанского футбола стала подарком сыну на совершеннолетие. Ради посещения матча отец приобрёл два билета на трибуну общей стоимостью €2800. Однако вместо полноценного просмотра игры семейная поездка закончилась конфликтом с охраной.

Требование снять футболки «Реала»

Как рассказал болельщик, первые трудности возникли ещё до начала встречи. На входе сотрудники стадиона потребовали, чтобы отец и сын сняли футболки мадридского клуба. Мужчина поинтересовался, куда им убрать атрибутику, но, по его утверждению, получил грубый ответ: один из стюардов указал на находившиеся рядом мусорные контейнеры.

При этом фанат подчеркнул, что перед покупкой билетов ознакомился с информацией в официальном приложении «Барселоны». По его словам, там не было указано, что зрителям запрещено посещать матч в форме команды-соперника.

Таким образом, уже перед стартовым свистком у болельщиков возникли разногласия с персоналом стадиона. Несмотря на это, они остались на трибуне и начали смотреть матч.

Празднование гола Мбаппе привело к конфликту

Окончательное решение удалить отца и сына со стадиона сотрудники безопасности приняли после гола нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Болельщик утверждает, что они просто поднялись со своих мест и обнялись, радуясь забитому мячу.

По словам мужчины, никаких провокационных жестов в сторону поклонников «Барселоны» они не совершали. Тем не менее охрана расценила их поведение как нарушение порядка и потребовала покинуть трибуну.

В результате отец и сын лишились возможности посмотреть оставшуюся часть встречи непосредственно на стадионе. При этом, как следует из рассказа болельщика, они не ожидали, что обычная реакция на гол любимой команды приведёт к столь серьёзным последствиям.

Оставшуюся часть матча пришлось смотреть в такси

После удаления с арены семейной паре пришлось продолжить просмотр «эль класико» за пределами стадиона. Оставшуюся часть игры отец и сын смотрели на экране мобильного телефона, находясь в такси.

История получила огласку благодаря публикации Marca. При этом описанные обстоятельства основаны на рассказе самого болельщика: подробности позиции сотрудников безопасности в приведённой информации не уточняются.

Для мужчины поездка, задуманная как особенный подарок сыну на 18-летие, обернулась неприятным опытом. Несмотря на расходы в размере €2800 за два билета, отец и сын не смогли провести на трибуне весь матч, в котором «Реал» одержал победу над принципиальным соперником со счётом 2:1.