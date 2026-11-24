Дата публикации: 24-11-2026 00:20

С 2023 года клуб из Флориды каждый год побеждает хотя бы в одном турнире в США или Северной Америке в целом. Для большинства болельщиков во всем мире успехи команды ассоциируются в первую очередь с Лионелем Месси. Но чтобы гении творили на поле, кто-то должен выполнять огромный объем черновой работы. Международный беттнговій бренд 1xBet рассказывает о менее звездных партнерах Лео.

Иэн Фрей

Правый защитник закрывает важнейший фланг, где требуется максимальная выносливость, чтобы отрабатывать за Месси в защите. Помогают гены (Фрей родом с Ямайки) и терпение – воспитанник академии Интера умеет ждать. Уже после дебюта в 2023-24 годах у него было две тяжелых травмы – крестообразные связки и мениск. Но Фрей не сдался, восстановился и теперь стабильно выходит на поле.

Херман Бертераме

Больше, чем «Берте», в этом сезоне сыграли только Месси и де Пауль. Херман провел бы еще больше матчей на поле, если бы в Монреале не получил от соперника удар локтем по голове. Суарес, забивший победный гол в той встрече, праздновал его с футболкой Бертераме в руках.

Херман облегчает жизнь возрастным партнерам по атаке, прессингуя соперников. Игрок сборной Мексики, за которого Монтеррею заплатили 15 миллионов долларов, мог бы претендовать на большее. При этом у Берте все равно впечатляющие цифры в текущем сезоне МЛС: 9 голов и 8 ассистов – больше только у Месси и Суареса.

Янник Брайт

Уроженец Милана выступает за Интер с 2024 года и успел стать важным игроком в центре поля. Брайт выполняет колоссальный объем работы: страховка фланговых подключений, перехваты и жесткие отборы. По стилю 25-летний футболист напоминает Каземиро и продолжает оставться оставаться игроком основного состава после прихода знаменитого бразильца.

На его счету 22 выхода в старте в матчах МЛС нынешнего сезона – их могло быть еще больше, если бы не травма в конце сентября, из-за которой он выбыл на месяц. Брайт говорит, что многому учится у звездных партнеров по центру поля, а Месси уважает настолько, что едва не упал в обморок, когда познакомился с легендой.

Теласко Сеговия

23-летний венесуэлец успел поиграть за Сампдорию в Италии и за Каза Пия в Португалии, но решил, что нельзя упустить шанс выступать за клуб Дэвида Бекхэма. Атакующий хавбек моментально вписался в состав, забив 3 гола уже в первых двух матчах сезона 2025 года. К концу чемпионата он чуть сдал, но в итоге отличился 9 раз и был важной частью ротации в плей-офф, выходя добивать уставших соперников.

В 2026 году Теласко снова вернулся в основу и к середине осени выдал 3+8 по системе «гол+пас» в лиге. Сеговия классно врывается из глубины в свободные зоны, которые открываются из-за внимания соперников к суперзвездной атаке Интера.

В чем секрет успеха Интера

Интер Майами строится как на гениальности звезд, так и на готовности этих звезд пойти на все ради партнеров. А те готовы на руках носить Месси, Суареса и других легенд футбола, развивая при этом свой талант ежедневной работой с игроками топ-уровня.

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