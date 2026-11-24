«Сядьте в тихом кабинете»: Маттеус раскритиковал «Баварию» за давление на Мусиалу
Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус не смог остаться в стороне от скандала вокруг Джамала Мусиалы. Чемпион мира 1990 года жёстко осадил руководство «Баварии», которое публично рассуждает о будущем травмированного игрока. По мнению Маттеуса, клуб и представители футболиста должны прекратить «театр» в СМИ и просто поговорить за закрытыми дверями.
«Я был шокирован»: от Хёнеса до Румменигге
Маттеус признался, что следил за развитием событий с нарастающим недоумением. Сначала высказался Ули Хёнесс, затем Ян-Кристиан Дрезен, и, наконец, «самые чёткие слова» подобрал Карл-Хайнц Румменигге.
«Я действительно очень уважаю Карл-Хайнца. Знаю его больше 30 лет. Это замечательный человек. Но, конечно, он сознательно подобрал эти слова», — заявил Маттеус в интервью Sky Sport Germany.
Легенда намекнула, что Румменигге бил наотмашь специально, чтобы показать силу позиции клуба.
«Большая семья»: где поддержка?
Маттеус напомнил «Баварии» о её же маркетинговой стратегии последних лет. Клуб всегда позиционировал себя как «большую семью» (Mia san mia), где ценят своих.
«Мы два года хвалили «Баварию» за то, что она является большой семьёй с крепкими внутренними связями... Почему бы им обоим не сесть вместе в тихом кабинете и не решить этот вопрос без публичных заявлений?» — возмутился чемпион мира.
Для Маттеуса публичные упрёки в адрес травмированного игрока — это предательство клубных ценностей.
«Больше всех страдает Джамал»: призыв к диалогу
Главная претензия Маттеуса — ситуация, в которой оказался 23-летний футболист. Пока боссы спорят о деньгах в прессе, Мусиала борется с неврологическим заболеванием.
«Ведь больше всех страдает Джамал Мусиала! Именно на него оказывается давление, именно от него ждут результатов, особенно учитывая большое количество травмированных игроков в клубе», — подчеркнул Лотар.
Он отметил, что представители игрока до сих пор даже не сели за стол переговоров с клубом.
«Общайтесь друг с другом!»
В финале своего спича Маттеус бросил прямой вызов обеим сторонам.
«Общайтесь друг с другом, найдите решение!»
Легенда призвал «Баварию» первым сделать шаг навстречу, пока ситуация не превратилась в полномасштабную войну, которая окончательно добьёт психологическое состояние Мусиалы.
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