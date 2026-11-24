Дата публикации: 24-11-2026 00:35

Перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов бирмингемская «Астон Вилла» официально признала опасность российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. На официальном сайте клуба англичане включили 21-летнего хавбека в топ-3 игроков, за которыми стоит следить, поставив его в один ряд с Лукасом Торрейрой и Лероем Зане.

Статистика монстра: 4 гола в 4 матчах ЛЧ

Британцы не просто так обратили внимание на россиянина. Батраков стал настоящим открытием еврокубкового сезона.

- 4 гола в 4 матчах: Алексей забивает в каждой игре Лиги чемпионов.

- Дубль «Штутгарту»: В 4-м туре общего этапа он в одиночку похоронил немцев (2:0) на их же поле.

«Астон Вилла» прямо пишет, что Батраков «уже успел ярко проявить себя», и явно не хочет стать очередной жертвой его результативности.

От «Локо» до «Галатасарая»: путь на Запад

Летом Батраков совершил громкий переход из московского «Локомотива» в Турцию, и, похоже, не прогадал. В «Галатасарае» он быстро стал своим:

- Суперлига: 2 гола и 3 ассиста в 10 матчах.

- Сборная России: 4 гола в 17 играх.

Для 21-летнего парня такие цифры — это уровень топ-игрока, и «Вилла» понимает, что в Стамбул едет не просто талант, а уже сформировавшаяся звезда.

«Вилла» готовится к буре

Матч 5-го тура состоится 24 ноября. Бирмингемцы явно готовят специальную тактическую установку, чтобы нейтрализовать Батракова. Однако, как показывает практика, когда на игрока обращают столько внимания, он часто выдает свой лучший матч. Для Алексея это шанс доказать, что он готов играть не только в Турции, но и на самом высоком европейском уровне, и слухи об интересе клубов АПЛ к нему — не просто слухи.