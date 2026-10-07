Албания - Сан-Марино (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Албания и Сан-Марино. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мехмет Тюркмен. Игра прошла на стадионе «Эйр Албания Стэдиум» в городе Тирана.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Албания (схема 3-4-3): Марио Дайшинани, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Юльян Шеху, Кристьян Асллани, Ставрос Пилиос, Эрнест Мучи, Рей Манай, Арбер Ходжа.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сан-Марино на сегодняшнюю встречу: Эдоардо Коломбо, Филиппо Фаббри, Микеле Чеволи, Данте Росси, Симоне Джоконди, Кристиан Мелони, Лоренцо Капиккьони, Энеа Делл Бальда, Самуэле Дзаннони, Николас Джакопетти, Фаусто Марино Саличиони.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 11-й минуте матча команда Албания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристьян Асллани. Счет стал 1:0.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 38-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Филиппо Фаббри (Сан-Марино).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Албания поле покинул Эрнест Мучи, а вместо него вышел Анис Мемети.
На 51-й минуте в карточку арбитра попал Микеле Чеволи (Сан-Марино).
На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арбер Ходжа на поле появился Мирто Узуни (Албания).
На 58-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Фаусто Марино Саличиони, а вместо него вышел Самуэль Панкотти.
На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Мелони на поле появился Лоренцо Лаццари (Сан-Марино).
На 59-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Микеле Чеволи, а вместо него вышел Джакомо Бенвенути.
На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данте Росси на поле появился Марко Пазолини (Сан-Марино).
На 66-й минуте поединка команда Сан-Марино сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лоренцо Лаццари. Счет стал 1:1.
На 71-й минуте в составе Албания поле покинул Юльян Шеху, а вместо него вышел Мирлинд Даку.
На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Митай на поле появился Ильбер Рамадани (Албания).
На 76-й минуте предупреждение получил Симоне Джоконди (Сан-Марино).
На 84-й минуте в карточку арбитра попал Николас Джакопетти (Сан-Марино).
На 86-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Лоренцо Капиккьони, а вместо него вышел Джулио Мария Бульи.
На 90-й минуте предупреждение получил Ардиан Исмайли (Албания).
На 90-й минуте поединка команда Албания сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Кристьян Асллани. Счет стал 2:1.
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Албания и Сан-Марино завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Албания.
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