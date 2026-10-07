Албания - Сан-Марино (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Албания и Сан-Марино. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мехмет Тюркмен. Игра прошла на стадионе «Эйр Албания Стэдиум» в городе Тирана.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Албания (схема 3-4-3): Марио Дайшинани, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Юльян Шеху, Кристьян Асллани, Ставрос Пилиос, Эрнест Мучи, Рей Манай, Арбер Ходжа.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сан-Марино на сегодняшнюю встречу: Эдоардо Коломбо, Филиппо Фаббри, Микеле Чеволи, Данте Росси, Симоне Джоконди, Кристиан Мелони, Лоренцо Капиккьони, Энеа Делл Бальда, Самуэле Дзаннони, Николас Джакопетти, Фаусто Марино Саличиони.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Албания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристьян Асллани. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 38-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Филиппо Фаббри (Сан-Марино).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Албания поле покинул Эрнест Мучи, а вместо него вышел Анис Мемети.

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Микеле Чеволи (Сан-Марино).

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арбер Ходжа на поле появился Мирто Узуни (Албания).

На 58-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Фаусто Марино Саличиони, а вместо него вышел Самуэль Панкотти.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Мелони на поле появился Лоренцо Лаццари (Сан-Марино).

На 59-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Микеле Чеволи, а вместо него вышел Джакомо Бенвенути.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данте Росси на поле появился Марко Пазолини (Сан-Марино).

На 66-й минуте поединка команда Сан-Марино сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лоренцо Лаццари. Счет стал 1:1.

На 71-й минуте в составе Албания поле покинул Юльян Шеху, а вместо него вышел Мирлинд Даку.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Митай на поле появился Ильбер Рамадани (Албания).

На 76-й минуте предупреждение получил Симоне Джоконди (Сан-Марино).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Николас Джакопетти (Сан-Марино).

На 86-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Лоренцо Капиккьони, а вместо него вышел Джулио Мария Бульи.

На 90-й минуте предупреждение получил Ардиан Исмайли (Албания).

На 90-й минуте поединка команда Албания сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Кристьян Асллани. Счет стал 2:1.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Албания и Сан-Марино завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Албания.

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