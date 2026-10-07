Аргентина - Бенин (07.10.2026) | Товарищеский матч 2026

В среду, 7 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аргентина и Бенин. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 02:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Фернандо Андре Вехар Диас. Игра прошла на стадионе «Стадион «Монументаль»» в городе Буэнос-Айрес.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аргентина (схема 4-3-3): Эмилиано Мартинес, Агустин Гиай, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бенин на сегодняшнюю встречу: Марсель Данджину, Лиам Оморе, Йоан Рош, Мохамед Тиджани, Тамиму Уороу, Сесси Д’Алмейда, Хассане Имуран, Родольфо Алоко, Джуниор Олаитан, Ямиру Уору, Айегун Тосин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 44-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Николас Отаменди (Аргентина).

На 48-й минуте матча команда Аргентина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Николас Отаменди. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 52-й минуте в составе Аргентина поле покинул Николас Отаменди, а вместо него вышел Лисандро Мартинес.

На 52-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Тальяфико на поле появился Факундо Медина (Аргентина).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Мохамед Тиджани (Бенин).

На 59-й минуте в составе Аргентина поле покинул Родриго Де Пауль, а вместо него вышел Нико Пас.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хулиан Альварес на поле появился Николас Гонсалес (Аргентина).

На 61-й минуте поединка команда Аргентина сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 2:0.

На 64-й минуте в составе Бенин поле покинул Джуниор Олаитан, а вместо него вышел Маттео Алинви.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ямиру Уору на поле появился Джуниор Олугбаде (Бенин).

На 71-й минуте поединка команда Аргентина сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Лионель Месси. Счет стал 3:0.

На 75-й минуте в составе Бенин поле покинул Айегун Тосин, а вместо него вышел Жодель Доссу.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тамиму Уороу на поле появился Шарлемань Азонгнитоде (Бенин).

На 76-й минуте в составе Бенин поле покинул Марсель Данджину, а вместо него вышел Сатурнин Аллагбе.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лаутаро Мартинес на поле появился Лионель Флорес (Аргентина).

На 79-й минуте в составе Аргентина поле покинул Алексис Мак Аллистер, а вместо него вышел Джовани Ло Чельсо.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Ромеро на поле появился Франко Мастантуоно (Аргентина).

На 79-й минуте в составе Аргентина поле покинул Энцо Фернандес, а вместо него вышел Эсекиэль Паласиос.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хассане Имуран на поле появился Самаду Аттиджику (Бенин).

На 90-й минуте в составе Бенин поле покинул Родольфо Алоко, а вместо него вышел Сахид Нгоби.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йоан Рош на поле появился Амиро Амаду (Бенин).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аргентина и Бенин завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Аргентина.

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