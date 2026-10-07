Молдова - Словакия (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Молдавия и Словакия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Игал Фрид. Игра прошла на стадионе «Стадион «Зимбру»» в городе Кишинёв.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Молдавия (схема 5-3-2): Думитру Челядник, Иоан-Калин Ревенко, Владислав Бабогло, Юрие Иову, Михаил Герасименков, Олег Рябчук, Владимир Фрате, Вадим Рацэ, Серджиу Перчун, Петру Попеску, Ники Клещенко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Словакия на сегодняшнюю встречу: Доминик Грейф, Иван Месик, Милан Шкриньяр, Адам Оберт, Давид Ганцко, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Иван Шранц, Томаш Суслов, Лукаш Гараслин, Давид Стрелец.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Словакия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Давид Стрелец. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Вадим Рацэ (Молдавия).

На 44-й минуте поединка команда Словакия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Томаш Суслов. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Молдавия поле покинул Вадим Рацэ, а вместо него вышел Даниэль Думбравану.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михаил Герасименков на поле появился Кристиан Дрос (Молдавия).

На 60-й минуте поединка команда Словакия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Давид Ганцко. Счет стал 0:3.

На 65-й минуте в составе Молдавия поле покинул Ники Клещенко, а вместо него вышел Виктор Стина.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Бабогло на поле появился Михаил Штефан (Молдавия).

На 67-й минуте в составе Словакия поле покинул Ондрей Дуда, а вместо него вышел Томаш Риго.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Шранц на поле появился Лео Зауэр (Словакия).

На 75-й минуте поединка команда Словакия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Лукаш Гараслин. Счет стал 0:4.

На 76-й минуте в составе Молдавия поле покинул Иоан-Калин Ревенко, а вместо него вышел Никита Моцпан.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Стрелец на поле появился Эрик Прекоп (Словакия).

На 82-й минуте в составе Словакия поле покинул Адам Оберт, а вместо него вышел Любомир Шатка.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томаш Суслов на поле появился Петер Покорны (Словакия).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Юрие Иову (Молдавия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Молдавия и Словакия завершился с итоговым счетом 0:4 в пользу команды Словакия.

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