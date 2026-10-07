Швейцария - Северная Македония (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Швейцария и Северная Македония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эдгарс Мальцевс. Игра прошла на стадионе «Свисспорарена» в городе Люцерн и собрала 15 730 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Швейцария (схема 4-2-3-1): Ивон Мвого, Саша Бричги, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Венсан Сьерро, Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Дан Ндойе, Зеки Амдуни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Северная Македония на сегодняшнюю встречу: Столе Димитриевски, Андрей Стойчевски, Гьоко Зайков, Висар Муслиу, Эгзджан Алиоски, Агон Елези, Элиф Элмас, Димитар Митровски, Энис Барди, Люпче Дориев, Эльмин Растодер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 37-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Агон Елези (Северная Македония).

На 43-й минуте матча команда Швейцария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Фабиан Ридер. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Швейцария поле покинул Джибриль Соу, а вместо него вышел Йохан Манзамби.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Венсан Сьерро на поле появился Ардон Яшари (Швейцария).

На 59-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Эльмин Растодер, а вместо него вышел Азер Омерагич.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Люпче Дориев на поле появился Матей Гаштаров (Северная Македония).

На 70-й минуте в составе Швейцария поле покинул Зеки Амдуни, а вместо него вышел Уинсли Ботели Моканго.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рикардо Родригес на поле появился Закари Атекаме (Швейцария).

На 70-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Агон Елези, а вместо него вышел Тихомир Костадинов.

На 73-й минуте поединка команда Швейцария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Йохан Манзамби. Счет стал 2:0.

На 81-й минуте поединка команда Швейцария сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Дан Ндойе. Счет стал 3:0.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энис Барди на поле появился Лука Станковски (Северная Македония).

На 82-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Димитар Митровски, а вместо него вышел Боян Миовски.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дан Ндойе на поле появился Алвин Санчес (Швейцария).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Швейцария и Северная Македония завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Швейцария.

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