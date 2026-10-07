Беларусь - Финляндия (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Беларусь и Финляндия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Саша Штегеманн. Игра прошла на стадионе «Стадион Рудольфа Илловски» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Беларусь (схема 4-2-3-1): Федор Лапухов, Владислав Калинин, Захар Волков, Кирилл Гоманов, Кирилл Печенин, Валерий Бочеров, Александр Селява, Антон Лукашов, Макс Эбонг, Артём Шуманский, Герман Барковский.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Финляндия на сегодняшнюю встречу: Лукаш Градецкий, Юхо Ляхтеэнмяки, Миро Тенхо, Samuli Miettinen, Ryan Mahuta, Матти Пелтола, Адам Мархиев, Лео Валта, Адриан Сванбек, Топи Кескинен, Онни Валакари.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 1-й минуте матча команда Беларусь открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Артём Шуманский. Счет стал 1:0.

На 15-й минуте Захар Волков (Беларусь) не сумел реализовать пенальти.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Артём Шуманский (Беларусь).

На 27-й минуте в карточку арбитра попал Герман Барковский (Беларусь).

На 38-й минуте предупреждение получил Валерий Бочеров (Беларусь).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Беларусь поле покинул Валерий Бочеров, а вместо него вышел Виталий Лисакович.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Шуманский на поле появился Антон Ковалёв (Беларусь).

На 58-й минуте в составе Финляндия поле покинул Адриан Сванбек, а вместо него вышел Йоэль Похьянпало.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Онни Валакари на поле появился Ойва Юккола (Финляндия).

На 62-й минуте в составе Беларусь поле покинул Герман Барковский, а вместо него вышел Трофим Мельниченко.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матти Пелтола на поле появился Сантери Вяянянен (Финляндия).

На 67-й минуте в составе Финляндия поле покинул Юхо Ляхтеэнмяки, а вместо него вышел Бенджамин Келльман.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ryan Mahuta на поле появился Даниель Хоканс (Финляндия).

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Бенджамин Келльман (Финляндия).

На 83-й минуте предупреждение получил Кирилл Печенин (Беларусь).

На 84-й минуте в составе Беларусь поле покинул Александр Селява, а вместо него вышел Евгений Яблонский.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Samuli Miettinen (Финляндия).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Беларусь и Финляндия завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Беларусь.

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