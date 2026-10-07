Англия - Чехия (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Англия и Чехия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сердар Гозубуюк. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в городе Лондон.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Англия (схема 4-2-3-1): Джордан Пикфорд, Трент Александер-Арнольд, Джарелл Куанса, Марк Гехи, Льюис Холл, Эллиот Андерсон, Майлз Льюис-Скелли, Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Эберечи Эзе, Гарри Кейн.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Чехия на сегодняшнюю встречу: Лукаш Горничек, Владимир Цоуфал, Робин Гранач, Мартин Витик, Иржи Слама, Павел Шульц, Алекс Крал, Лукаш Амброс, Михал Садилек, Ондржей Лингр, Райан Дон Надери.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 27-й минуте матча команда Англия открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Владимир Цоуфал. Счет стал 1:0.
На 40-й минуте поединка команда Англия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Гарри Кейн. Счет стал 2:0.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Чехия поле покинул Ондржей Лингр, а вместо него вышел Матей Радоста.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 53-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Майлз Льюис-Скелли (Англия).
На 54-й минуте в карточку арбитра попал Михал Садилек (Чехия).
На 57-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Гарри Кейн. Счет стал 3:0.
На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Амброс на поле появился Адам Гложек (Чехия).
На 63-й минуте в составе Англия поле покинул Марк Гехи, а вместо него вышел Джаррад Брантуэйт.
На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эллиот Андерсон на поле появился Джеймс Гарнер (Англия).
На 67-й минуте предупреждение получил Мартин Витик (Чехия).
На 68-й минуте в составе Чехия поле покинул Иржи Слама, а вместо него вышел Ондржей Змрзлы.
На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михал Садилек на поле появился Роман Мацек (Чехия).
На 72-й минуте в составе Англия поле покинул Льюис Холл, а вместо него вышел Морган Гиббс-Уайт.
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джуд Беллингем на поле появился Рио Нгумоха (Англия).
На 82-й минуте в составе Англия поле покинул Гарри Кейн, а вместо него вышел Доминик Калверт-Льюин.
На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владимир Цоуфал на поле появился Ондржей Кржфалуши (Чехия).
Итог встречи
На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Англия и Чехия завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Англия.
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