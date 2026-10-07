Люксембург - Болгария (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Люксембург и Болгария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Андрис Трейманис. Игра прошла на стадионе «Стад де Люксембург» в городе Люксембург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Люксембург (схема 4-1-4-1): Антони Морис, Флориан Боне, Вахид Селимович, Дирк Карлсон, Эрик Вейга, Томаш де Соуза Морейра, Омар Натами, Винсент Тилль, Энцо Дуарте, Хамза Кадамани, Джейсон Видейра Перейра.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Болгария на сегодняшнюю встречу: Даниэль Наумов, Йони Стоянов, Стефан Велков, Эмиль Ценов, Християн Петров, Андриан Краев, Илия Груев, Мартин Минчев, Георги Русев, Кристиян Балов, Атанас Илиев.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда Болгария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристиян Балов. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Георги Русев (Болгария).

На 34-й минуте поединка команда Болгария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Атанас Илиев. Счет стал 0:2.

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Стефан Велков (Болгария).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Люксембург поле покинул Антони Морис, а вместо него вышел Тьягу Перейра Кардозу.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейсон Видейра Перейра на поле появился Айман Дардари (Люксембург).

На 46-й минуте в составе Люксембург поле покинул Энцо Дуарте, а вместо него вышел Матиас Олесен.

На 50-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георги Русев на поле появился Петко Панайотов (Болгария).

На 51-й минуте предупреждение получил Йони Стоянов (Болгария).

На 66-й минуте в составе Болгария поле покинул Кристиян Балов, а вместо него вышел Станислав Иванов.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Атанас Илиев на поле появился Владимир Николов (Болгария).

На 67-й минуте в составе Люксембург поле покинул Томаш де Соуза Морейра, а вместо него вышел Тимоте Рупил.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Вейга на поле появился Себастьен Тилль (Люксембург).

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Дирк Карлсон (Люксембург).

На 83-й минуте в составе Болгария поле покинул Мартин Минчев, а вместо него вышел Кристиан Димитров.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Люксембург и Болгария завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Болгария.

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