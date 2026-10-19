Родина - Оренбург (19.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В понедельник, 19 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Родина Москва и Оренбург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Инал Танашев. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в городе Химки.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Родина Москва (схема 5-4-1): Сергей Волков, Игор Силва, Родриго Бекао, Леон Мусаев, Микаэль Наде, Дейвер Мачадо, Артем Максименко, Йорди Рейна, Андрей Егорычев, Солтмурад Бакаев, Герман Онугха.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Оренбург на сегодняшнюю встречу: Богдан Овсянников, Максим Сивис, Джон Паласиос, Алексей Татаев, Эмиль Ценов, Руслан Куль, Евгений Болотов, Джорди Томпсон, Дамиан Пуэбла, Дмитрий Рыбчинский, Гедеон Гузина.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Дмитрий Рыбчинский (Оренбург).

На 14-й минуте матча команда Родина Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Солтмурад Бакаев. Счет стал 1:0.

На 17-й минуте в карточку арбитра попал Евгений Болотов (Оренбург).

На 25-й минуте поединка команда Оренбург сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джорди Томпсон. Счет стал 1:1.

На 26-й минуте предупреждение получил Джорди Томпсон (Оренбург).

На 26-й минуте в карточку арбитра попал Солтмурад Бакаев (Родина Москва).

На 50-й минуте предупреждение получил Артем Максименко (Родина Москва).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Эмиль Ценов (Оренбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Солтмурад Бакаев, а вместо него вышел Артур Гарибян.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артем Максименко на поле появился Магомедхабиб Абдусаламов (Родина Москва).

На 65-й минуте предупреждение получил Дамиан Пуэбла (Оренбург).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Родриго Бекао (Родина Москва).

На 68-й минуте предупреждение получил Алексей Татаев (Оренбург).

На 69-й минуте в составе Оренбург поле покинул Дамиан Пуэбла, а вместо него вышел Ренат Голыбин.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Евгений Болотов на поле появился Андрей Касаджиков (Оренбург).

На 70-й минуте в составе Оренбург поле покинул Дмитрий Рыбчинский, а вместо него вышел Егор Назаренко.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Сергей Волков (Родина Москва).

На 73-й минуте поединка команда Оренбург сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джорди Томпсон. Счет стал 1:2.

На 75-й минуте предупреждение получил Игор Силва (Родина Москва).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Егорычев на поле появился Иван Тимошенко (Родина Москва).

На 77-й минуте в карточку арбитра попал Йорди Рейна (Родина Москва).

На 80-й минуте предупреждение получил Андрей Касаджиков (Оренбург).

На 84-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Леон Мусаев, а вместо него вышел Кирилл Ушатов.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джорди Томпсон на поле появился Антон Лукашов (Оренбург).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Егор Назаренко (Оренбург).

На 90-й минуте поединка команда Родина Москва сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Иван Тимошенко. Счет стал 2:2.

На 90-й минуте в составе Оренбург поле покинул Гедеон Гузина, а вместо него вышел Данила Ведерников.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Родина Москва и Оренбург завершился вничью со счетом 2:2.

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