После футбола с Георгием Черданцевым 18.10.2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «После футбола с Георгием Черданцевым», эфир которой состоялся 18 октября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Реал Мадрид - Севилья (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Балтика - Ростов (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат России...
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат России...
Ювентус - Лацио (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
Лион - Ницца (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
Малага - Реал Сосьедад (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
18 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...