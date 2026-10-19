00:59 ()
Свернуть список

После футбола с Георгием Черданцевым 18.10.2026

Дата публикации: 19-10-2026

После футбола с Георгием Черданцевым

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «После футбола с Георгием Черданцевым», эфир которой состоялся 18 октября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Реал Мадрид - Севилья (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
    Реал Мадрид - Севилья (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
    18 октября 2026
    Футбол - Чемпионат Испании...
  • Балтика - Ростов (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27
    Балтика - Ростов (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27
    18 октября 2026
    Футбол - Чемпионат России...
  • Ювентус - Лацио (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
    Ювентус - Лацио (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
    18 октября 2026
    Футбол - Чемпионат Италии...
  • Лион - Ницца (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27
    Лион - Ницца (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27
    18 октября 2026
    Футбол - Чемпионат Франции...
  • Малага - Реал Сосьедад (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
    Малага - Реал Сосьедад (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
    18 октября 2026
    Футбол - Чемпионат Испании...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close