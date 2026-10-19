После футбола с Георгием Черданцевым 18.10.2026 Дата публикации: 19-10-2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «После футбола с Георгием Черданцевым», эфир которой состоялся 18 октября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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