Полесье - Динамо Киев (18.10.2026) | Чемпионат Украины 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Полесье Житомир и Динамо (Киев). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Максим Козирятский. Игра прошла на стадионе «Центральный стадион» в городе Житомир.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Полесье Житомир (схема 4-2-3-1): Олег Кудрик, Георгий Маисурадзе, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко, Александр Андриевский, Андрус Араухо, Леандро Андраде, Максим Брагару, Владислав Велетен, Игор Краснопир.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо (Киев) на сегодняшнюю встречу: Руслан Нещерет, Алексей Сыч, Томаш Кендзёра, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Владимир Бражко, Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Матвей Пономаренко.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 7-й минуте Олег Кудрик (Полесье Житомир) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 8-й минуте в составе Полесье Житомир последовала ранняя замена: Леандро Андраде уступил место Илир Красники.

На 8-й минуте в составе Полесье Житомир последовала ранняя замена: Владислав Велетен уступил место Евгений Волынец.

На 19-й минуте матча команда Динамо (Киев) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тарас Михавко. Счет стал 0:1.

На 25-й минуте поединка команда Полесье Житомир сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Игор Краснопир. Счет стал 1:1.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Владислав Дубинчак (Динамо (Киев)).

На 45-й минуте предупреждение получил Георгий Маисурадзе (Полесье Житомир).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Андрус Араухо (Полесье Житомир).

На 50-й минуте предупреждение получил Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Валентин Рубчинский (Динамо (Киев)).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Николай Шапаренко, а вместо него вышел Джастин Лонвейк.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Кабаев на поле появился Кессе Ба (Динамо (Киев)).

На 60-й минуте в составе Полесье Житомир поле покинул Александр Андриевский, а вместо него вышел Руслан Бабенко.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Брагару на поле появился Борис Крушинский (Полесье Житомир).

На 68-й минуте поединка команда Полесье Житомир сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эдуард Сарапий. Счет стал 2:1.

На 70-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Назар Волошин, а вместо него вышел Андрей Ярмоленко.

На 76-й минуте поединка команда Полесье Житомир сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Игор Краснопир. Счет стал 3:1.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игор Краснопир на поле появился Николай Гайдучик (Полесье Житомир).

На 83-й минуте в составе Динамо (Киев) поле покинул Валентин Рубчинский, а вместо него вышел Николай Михайленко.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Полесье Житомир и Динамо (Киев) завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Полесье Житомир.

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