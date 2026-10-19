Реал Мадрид - Севилья (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Мадрид и Севилья. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Матео Бускетс Феррер. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Мадрид (схема 4-2-3-1): Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Ибраима Конате, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Арда Гюлер, Орельен Тчуамени, Эндрик, Джуд Беллингем, Ян Диоманде, Килиан Мбаппе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Севилья на сегодняшнюю встречу: Одиссеас Влаходимос, Хуан Иглесиас, Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо, Люсьен Агуме, Юссуф Фофана, Рубен Варгас, Пеке Фернандес, Феликс Коррейя, Робби Ур.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Феликс Коррейя (Севилья).

На 23-й минуте в карточку арбитра попал Дин Хёйсен (Реал Мадрид).

На 30-й минуте матча команда Реал Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Арда Гюлер. Счет стал 1:0.

На 37-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Килиан Мбаппе. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Севилья поле покинул Рубен Варгас, а вместо него вышел Чидера Эджуке.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Робби Ур на поле появился Лукас Стассин (Севилья).

На 56-й минуте в составе Севилья поле покинул Пеке Фернандес, а вместо него вышел Ману Буэно.

На 63-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Килиан Мбаппе. Счет стал 3:0.

На 69-й минуте предупреждение получил Хуан Иглесиас (Севилья).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эндрик на поле появился Браим Диас (Реал Мадрид).

На 70-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Джуд Беллингем, а вместо него вышел Бернарду Силва.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хуан Иглесиас на поле появился Хосе Анхель Кармона (Севилья).

На 73-й минуте в составе Севилья поле покинул Феликс Коррейя, а вместо него вышел Альфон Гонсалес.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Марк Кукурелья (Реал Мадрид).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арда Гюлер на поле появился Эдуарду Камавинга (Реал Мадрид).

На 80-й минуте поединка команда Севилья сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Ману Буэно. Счет стал 3:1.

На 82-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Ян Диоманде. Счет стал 4:1.

На 85-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Килиан Мбаппе, а вместо него вышел Карлос Эспи.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Федерико Вальверде на поле появился Эдер Милитао (Реал Мадрид).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Мадрид и Севилья завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Реал Мадрид.

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