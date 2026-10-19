Балтика - Ростов (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Балтика (Калининград) и ФК Ростов. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Евгений Буланов. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в городе Калининград и собрала 10 462 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Балтика (Калининград) (схема 5-3-2): Евгений Латышонок, Мингиян Бевеев, Эдуардо Андерсон, Лорис Муйоколо, Натан Гассама, Эльдар Чивич, Илья Петров, Иван Беликов, Константин Шильцов, Егор Голенков, Брайан Хиль.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Ростов на сегодняшнюю встречу: Артем Петров, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Игор Ногейра, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Данила Прохин, Константин Кучаев, Иван Комаров, Тимур Сулейманов, Олакунле Олусегун.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Балтика (Калининград) поле покинул Эдуардо Андерсон, а вместо него вышел Сергей Варатынов.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Егор Голенков на поле появился Максим Петров (Балтика (Калининград)).

На 62-й минуте в составе ФК Ростов поле покинул Иван Комаров, а вместо него вышел Роналдо.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брайан Хиль на поле появился Ннамди Чинонсо Оффор (Балтика (Калининград)).

На 74-й минуте в составе Балтика (Калининград) поле покинул Эльдар Чивич, а вместо него вышел Михаил Рядно.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 77-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Данила Прохин (ФК Ростов).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Олакунле Олусегун на поле появился Имран Азнауров (ФК Ростов).

На 83-й минуте в составе ФК Ростов поле покинул Тимур Сулейманов, а вместо него вышел Антон Шамонин.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Константин Шильцов на поле появился Стефан Ковач (Балтика (Калининград)).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Балтика (Калининград) и ФК Ростов завершился вничью со счетом 0:0.

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