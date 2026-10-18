Анже - Марсель (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Анже и Олимпик Марсель. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жереми Пиньяр. Игра прошла на стадионе «Стад Раймон Копа» в городе Анже.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Анже (схема 4-2-3-1): Антони Лопеш, Карленс Аркюс, Эммануэль Бюмла, Маэль Жернигон, Лильян Раолизоа, Яссин Бельхдим, Бранко ван ден Бомен, Джим Аллевина, Луи Мутон, Амин Сбаи, Амин Эль Уаззани.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Марсель на сегодняшнюю встречу: Джеффри де Ланге, Тимоти Веа, Конрад Иган-Райли, Жоффре Кондогбья, Эмерсон, Точукву Ннади, Нухум Камиссоко, Амин Арит, Имад Абделли, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 14-й минуте матча команда Анже открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лильян Раолизоа. Счет стал 1:0.

На 37-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Имад Абделли. Счет стал 1:1.

На 43-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Нухум Камиссоко. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Анже поле покинул Луи Мутон, а вместо него вышел Проспер Питер.

На 59-й минуте Амин Гуири (Олимпик Марсель) не сумел реализовать пенальти.

На 60-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Амин Гуири. Счет стал 1:3.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоффре Кондогбья на поле появился Найеф Агерд (Олимпик Марсель).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 68-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эммануэль Бюмла (Анже).

На 72-й минуте в составе Анже поле покинул Эммануэль Бюмла, а вместо него вышел Жозеф Калулу Кьятенгва.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джим Аллевина на поле появился Джибирин Харуна (Анже).

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Точукву Ннади (Олимпик Марсель).

На 75-й минуте поединка команда Анже сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Амин Эль Уаззани. Счет стал 2:3.

На 80-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Нухум Камиссоко, а вместо него вышел Эйнджел Гомес.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Имад Абделли на поле появился Кейлиан Абдалла (Олимпик Марсель).

На 83-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Амин Арит. Счет стал 2:4.

На 85-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Игор Пайшао. Счет стал 2:5.

На 89-й минуте в составе Анже поле покинул Амин Эль Уаззани, а вместо него вышел Бане Диатта.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Сбаи на поле появился Антони Бермон (Анже).

На 90-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Точукву Ннади, а вместо него вышел Ниль Мопе.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Арит на поле появился Улиссес Гарсия (Олимпик Марсель).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Анже и Олимпик Марсель завершился с итоговым счетом 2:5 в пользу команды Олимпик Марсель.

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