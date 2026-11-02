Ювентус - Наполи (01.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ювентус и ССК Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Симоне Соцца. Игра прошла на стадионе «Альянц Стадиум» в городе Турин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ювентус (схема 4-4-2): Гульельмо Викарио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Хуан Кабаль, Уэстон Маккенни, Дуглас Луис, Тён Копмейнерс, Керим Алайбегович, Рандаль Коло-Муани, Ник Вольтемаде.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ССК Наполи на сегодняшнюю встречу: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Лука Мариануччи, Рафа Марин, Матиас Оливера, Кевин Де Брёйне, Франк Ангисса, Скотт Мактоминей, Маттео Политано, Лоренцо Лукка, Ноа Ланг.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 16-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Дуглас Луис (Ювентус).

На 20-й минуте в карточку арбитра попал Джон Лукуми (Ювентус).

На 38-й минуте предупреждение получил Лука Мариануччи (ССК Наполи).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Уэстон Маккенни, а вместо него вышел Федерико Гатти.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Ди Лоренцо на поле появился Амир Ррахмани (ССК Наполи).

На 46-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Кевин Де Брёйне, а вместо него вышел Билли Гилмор.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рандаль Коло-Муани на поле появился Эдон Жегрова (Ювентус).

На 61-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Маттео Политано, а вместо него вышел Антонио Вергара.

На 70-й минуте матча команда Ювентус открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Керим Алайбегович. Счет стал 1:0.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Керим Алайбегович (Ювентус).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Керим Алайбегович на поле появился Жереми Бога (Ювентус).

На 72-й минуте в составе Ювентус поле покинул Джон Лукуми, а вместо него вышел Ллойд Келли.

На 75-й минуте Лука Мариануччи (ССК Наполи) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франк Ангисса на поле появился Жоване (ССК Наполи).

На 79-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Матиас Оливера, а вместо него вышел Сэм Бёкема.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хуан Кабаль на поле появился Андреа Камбьязо (Ювентус).

На 87-й минуте поединка команда Ювентус сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Жереми Бога. Счет стал 2:0.

На 90+1-й минуте в карточку арбитра попал Рафа Марин (ССК Наполи).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ювентус и ССК Наполи завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Ювентус.

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