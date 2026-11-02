Марсель - Тулуза (01.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпик Марсель и Тулуза. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хаким Бен эль Салем Хадж. Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в городе Марсель.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпик Марсель (схема 4-1-4-1): Джеффри де Ланге, Тимоти Веа, Си Джей Иган-Райли, Найеф Агерд, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Арит, Имад Абделли, Точукву Ннади, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Тулуза на сегодняшнюю встречу: Гийом Рест, Исмаил Диалло, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Крист Тапе, Нико Сигур, Кристиан Кассерес-младший, Томас Йоргенсен, Арон Дённум, Джейсен Расселл-Роу, Каспер Тенгстедт.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 1-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Арит. Счет стал 1:0.

На 19-й минуте в составе Олимпик Марсель последовала вынужденная замена: Эмерсон уступил место Улиссес Гарсия.

На 25-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Амин Гуири. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 44-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Олимпик Марсель).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арон Дённум на поле появился Сион Оппонг (Тулуза).

На 57-й минуте в составе Тулуза поле покинул Джейсен Расселл-Роу, а вместо него вышел Сантьяго Идальго.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Диалло на поле появился Никлас Шмидт (Тулуза).

На 73-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Арит, а вместо него вышел Кельян Безахаф.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Имад Абделли на поле появился Жоффре Кондогбья (Олимпик Марсель).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Си Джей Иган-Райли (Олимпик Марсель).

На 86-й минуте предупреждение получил Сантьяго Идальго (Тулуза).

На 87-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Гуири, а вместо него вышел Ниль Мопе.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Точукву Ннади на поле появился Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

На 89-й минуте в составе Тулуза поле покинул Нико Сигур, а вместо него вышел Жулиан Виньоло.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Николайсен на поле появился Сени Кумбасса (Тулуза).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпик Марсель и Тулуза завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Олимпик Марсель.

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