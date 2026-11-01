Оренбург - ЦСКА (01.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Оренбург и ЦСКА Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Игорь Капленков. Игра прошла на стадионе «Стадион «Газовик»» в городе Ростоши.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Оренбург (схема 5-4-1): Богдан Овсянников, Максим Сивис, Джон Паласиос, Алексей Татаев, Эмиль Ценов, Дмитрий Рыбчинский, Джорди Томпсон, Руслан Куль, Евгений Болотов, Дамиан Пуэбла, Гедеон Гузина.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ЦСКА Москва на сегодняшнюю встречу: Максим Бориско, Мохамед Аззи, Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Иван Олейников, Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ildar Akhmetzyanov (Оренбург).

На 12-й минуте в карточку арбитра попал Джон Паласиос (Оренбург).

На 31-й минуте предупреждение получил Руслан Куль (Оренбург).

На 34-й минуте в карточку арбитра попал Матвей Лукин (ЦСКА Москва).

На 39-й минуте предупреждение получил Дамиан Пуэбла (Оренбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Тамерлан Мусаев, а вместо него вышел Лусиано Гонду.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Евгений Болотов (Оренбург).

На 60-й минуте предупреждение получил Данил Круговой (ЦСКА Москва).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Джорди Томпсон (Оренбург).

На 78-й минуте предупреждение получил Иван Олейников (ЦСКА Москва).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Богдан Овсянников (Оренбург).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дамиан Пуэбла на поле появился Андрей Касаджиков (Оренбург).

На 81-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Иван Олейников, а вместо него вышел Матеус Алвес.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джорди Томпсон на поле появился Ренат Голыбин (Оренбург).

На 82-й минуте в составе Оренбург поле покинул Дмитрий Рыбчинский, а вместо него вышел Антон Лукашов.

На 87-й минуте предупреждение получил Гедеон Гузина (Оренбург).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирилл Глебов на поле появился Энрике (ЦСКА Москва).

На 90+3-й минуте в составе Оренбург поле покинул Гедеон Гузина, а вместо него вышел Егор Назаренко.

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Оренбург и ЦСКА Москва завершился вничью со счетом 0:0.

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