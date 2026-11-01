Порту - Эшторил (31.10.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

В субботу, 31 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Порту и Эшторил-Прая. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мигель Ногейра. Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Порту (схема 4-3-3): Диогу Кошта, Альберто Байо, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Зайду Сануси, Виктор Фрохолдт, Пабло Росарио, Габри Вейга, Пепе, Сэмюэл Агехова, Борха Сайнс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эшторил-Прая на сегодняшнюю встречу: Мартин Турк, Педру Карвалью, Стелиос Андреу, Ферру, Тьягу Паренте, Рафик Гитане, Антеф Цуньи, Хави Синтес, Джордан Арнолин, Пейшиньо, Андре Лаксимикант.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Порту открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Фрохолдт. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ян Беднарек (Порту).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Порту поле покинул Зайду Сануси, а вместо него вышел Соуза.

На 50-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пейшиньо на поле появился Наил Омерович (Эшторил-Прая).

На 62-й минуте в составе Эшторил-Прая поле покинул Джордан Арнолин, а вместо него вышел Аксель Камблан.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хави Синтес на поле появился Шека (Эшторил-Прая).

На 62-й минуте в составе Эшторил-Прая поле покинул Стелиос Андреу, а вместо него вышел Сэмюэл Амисса.

На 64-й минуте поединка команда Порту сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Борха Сайнс. Счет стал 2:0.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сэмюэл Агехова на поле появился Андре Силва (Порту).

На 70-й минуте поединка команда Порту сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Андре Силва. Счет стал 3:0.

На 73-й минуте поединка команда Порту сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Габри Вейга. Счет стал 4:0.

На 74-й минуте в составе Эшторил-Прая поле покинул Ферру, а вместо него вышел Джордан Холсгроув.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Беднарек на поле появился Алан Варела (Порту).

На 74-й минуте в составе Порту поле покинул Габри Вейга, а вместо него вышел Секо Фофана.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пепе на поле появился Габриэль Мек (Порту).

На 90-й минуте в составе Эшторил-Прая поле покинул Педру Карвалью, а вместо него вышел Рикард Санчес.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альберто Байо на поле появился Неуэн Перес (Порту).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Порту и Эшторил-Прая завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Порту.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!