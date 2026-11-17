В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Литва и Лихтенштейн. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Аллард Линдхаут. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса» в городе Каунас.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Литва (схема 4-2-3-1): Арнас Войтиновичюс, Пиюс Ширвис, Кипрас Кажуколовас, Артемиюс Тутышкинас, Юстас Ласицкас, Домантас Шлута, Гвидас Гинейтис, Мотеюс Бурба, Элигиюс Янкаускас, Артур Должников, Манфредас Рузгис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лихтенштейн на сегодняшнюю встречу: Беньямин Бюхель, Эмануэль Цюнд, Ливио Майер, Андреас Малин, Йенс Хофер, Максимилиан Гёппель, Алессио Хаслер, Марсель Бюхель, Арон Селе, Бруно Пойтнер, Алессандро Ло Руссо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 16-й минуте матча команда Литва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Элигиюс Янкаускас. Счет стал 1:0.

На 21-й минуте в составе Лихтенштейн последовала вынужденная замена: Йенс Хофер уступил место Северин Шлегель.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 21-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Домантас Шлута (Литва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артемиюс Тутышкинас на поле появился Рокас Лекиатас (Литва).

На 50-й минуте поединка команда Литва сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Манфредас Рузгис. Счет стал 2:0.

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Юстас Ласицкас (Литва).

На 57-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Марсель Бюхель, а вместо него вышел Флориан Алльгауэр.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмануэль Цюнд на поле появился Никлас Бек (Лихтенштейн).

На 58-й минуте предупреждение получил Гвидас Гинейтис (Литва).

На 60-й минуте поединка команда Лихтенштейн сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Арон Селе. Счет стал 2:1.

На 65-й минуте в составе Литва поле покинул Артур Должников, а вместо него вышел Матас Варейка.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мотеюс Бурба на поле появился Фаустас Степонавичюс (Литва).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Манфредас Рузгис (Литва).

На 74-й минуте в составе Литва поле покинул Домантас Шлута, а вместо него вышел Никита Павловский.

На 79-й минуте предупреждение получил Никлас Бек (Лихтенштейн).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арон Селе на поле появился Лиам Кранц (Лихтенштейн).

На 88-й минуте в составе Лихтенштейн поле покинул Алессандро Ло Руссо, а вместо него вышел Фабио Луке Нотаро.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Элигиюс Янкаускас на поле появился Эдгарас Дубицкас (Литва).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Литва и Лихтенштейн завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Литва.

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