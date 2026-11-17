В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эстония и Болгария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ненад Минакович. Игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в городе Таллин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эстония (схема 3-5-1-1): Карл Хейн, Максим Паскочи, Эрко Йонне Тоугьяс, Кароль Метс, Расмус Пеэтсон, Маттиас Кяйт, Маркус Поом, Рокко Роберт Шейн, Микаэль Шёнинг-Ларсен, Патрик Кристал, Мартен-Крис Паальберг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Болгария на сегодняшнюю встречу: Пламен Андреев, Валентин Антов, Стефан Велков, Росен Божинов, Йони Стоянов, Андриан Краев, Илия Груев, Димитар Велковски, Лукас Петков, Светослав Ковачев, Георги Лазаров.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Эстония открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Патрик Кристал. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Стефан Велков (Болгария).

На 45+1-й минуте поединка команда Болгария сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Светослав Ковачев. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Эстония поле покинул Маттиас Кяйт, а вместо него вышел Кевор Палуметс.

На 60-й минуте поединка команда Эстония сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Кевор Палуметс. Счет стал 2:1.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Светослав Ковачев на поле появился Георги Русев (Болгария).

На 61-й минуте в составе Болгария поле покинул Димитар Велковски, а вместо него вышел Симеон Шишков.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Поом на поле появился Маттиас Мяннилаан (Эстония).

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Андриан Краев (Болгария).

На 69-й минуте предупреждение получил Микаэль Шёнинг-Ларсен (Эстония).

На 71-й минуте в составе Болгария поле покинул Георги Лазаров, а вместо него вышел Атанас Илиев.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андриан Краев на поле появился Ивайло Чочев (Болгария).

На 73-й минуте в составе Эстония поле покинул Мартен-Крис Паальберг, а вместо него вышел Карел Мустмаа.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Пеэтсон на поле появился Франк Лийвак (Эстония).

На 76-й минуте в составе Болгария поле покинул Лукас Петков, а вместо него вышел Марин Петков.

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Карел Мустмаа (Эстония).

На 90+1-й минуте Карел Мустмаа (Эстония) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эстония и Болгария завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Эстония.

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