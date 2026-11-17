В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эстония и Болгария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ненад Минакович. Игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в городе Таллин.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эстония (схема 3-5-1-1): Карл Хейн, Максим Паскочи, Эрко Йонне Тоугьяс, Кароль Метс, Расмус Пеэтсон, Маттиас Кяйт, Маркус Поом, Рокко Роберт Шейн, Микаэль Шёнинг-Ларсен, Патрик Кристал, Мартен-Крис Паальберг.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Болгария на сегодняшнюю встречу: Пламен Андреев, Валентин Антов, Стефан Велков, Росен Божинов, Йони Стоянов, Андриан Краев, Илия Груев, Димитар Велковски, Лукас Петков, Светослав Ковачев, Георги Лазаров.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 8-й минуте матча команда Эстония открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Патрик Кристал. Счет стал 1:0.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Стефан Велков (Болгария).
На 45+1-й минуте поединка команда Болгария сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Светослав Ковачев. Счет стал 1:1.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Эстония поле покинул Маттиас Кяйт, а вместо него вышел Кевор Палуметс.
На 60-й минуте поединка команда Эстония сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Кевор Палуметс. Счет стал 2:1.
На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Светослав Ковачев на поле появился Георги Русев (Болгария).
На 61-й минуте в составе Болгария поле покинул Димитар Велковски, а вместо него вышел Симеон Шишков.
На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Поом на поле появился Маттиас Мяннилаан (Эстония).
На 63-й минуте в карточку арбитра попал Андриан Краев (Болгария).
На 69-й минуте предупреждение получил Микаэль Шёнинг-Ларсен (Эстония).
На 71-й минуте в составе Болгария поле покинул Георги Лазаров, а вместо него вышел Атанас Илиев.
На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андриан Краев на поле появился Ивайло Чочев (Болгария).
На 73-й минуте в составе Эстония поле покинул Мартен-Крис Паальберг, а вместо него вышел Карел Мустмаа.
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Пеэтсон на поле появился Франк Лийвак (Эстония).
На 76-й минуте в составе Болгария поле покинул Лукас Петков, а вместо него вышел Марин Петков.
На 86-й минуте в карточку арбитра попал Карел Мустмаа (Эстония).
На 90+1-й минуте Карел Мустмаа (Эстония) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Итог встречи
На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эстония и Болгария завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Эстония.
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