В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Казахстан и Словакия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алияр Агаев. Игра прошла на стадионе «Астана Арена» в городе Астана.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Казахстан (схема 3-4-2-1): Стас Покатилов, Адильбек Жумаханов, Сергей Малый, Нуралы Алип, Арсен Аширбек, Еркин Тапалов, Динмухамед Караман, Ян Вороговский, Ислам Чесноков, Галымжан Кенжебек, Бауыржан Исламхан.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Словакия на сегодняшнюю встречу: Марек Родак, Тобиаш Палишчак, Любомир Шатка, Давид Крчик, Иван Месик, Себастьян Небыла, Петер Покорны, Томаш Риго, Эрик Прекоп, Роберт Боженик, Лукаш Гараслин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Нуралы Алип (Казахстан).

На 29-й минуте матча команда Казахстан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ислам Чесноков. Счет стал 1:0.

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Иван Месик (Словакия).

На 38-й минуте предупреждение получил Арсен Аширбек (Казахстан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Словакия поле покинул Себастьян Небыла, а вместо него вышел Людовит Рейс.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томаш Риго на поле появился Артур Гайдош (Словакия).

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Ислам Чесноков (Казахстан).

На 56-й минуте поединка команда Словакия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Роберт Боженик. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте предупреждение получил Петер Покорны (Словакия).

На 61-й минуте в составе Казахстан поле покинул Динмухамед Караман, а вместо него вышел Азамат Туякбаев.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бауыржан Исламхан на поле появился Алмас Тюлюбай (Казахстан).

На 65-й минуте поединка команда Казахстан сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ян Вороговский. Счет стал 2:1.

На 69-й минуте в составе Словакия поле покинул Эрик Прекоп, а вместо него вышел Нино Марчелли.

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Людовит Рейс (Словакия).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петер Покорны на поле появился Давид Стрелец (Словакия).

На 76-й минуте в составе Казахстан поле покинул Галымжан Кенжебек, а вместо него вышел Исмаил Бекболат.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Еркин Тапалов на поле появился Айбол Абикен (Казахстан).

На 85-й минуте в составе Казахстан поле покинул Арсен Аширбек, а вместо него вышел Наурызбек Жагоров.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тобиаш Палишчак на поле появился Адриан Капралик (Словакия).

На 90+4-й минуте предупреждение получил Адильбек Жумаханов (Казахстан).

На 90+5-й минуте поединка команда Словакия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Адриан Капралик. Счет стал 2:2.

На 90+8-й минуте в карточку арбитра попал Артур Гайдош (Словакия).

Итог встречи

На 99-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Казахстан и Словакия завершился вничью со счетом 2:2.

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